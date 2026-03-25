Σίγουρο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός - Λίγες πιθανότητες για Παναθηναϊκό

Η σελίδα Figurei8ht παρουσίασε τις πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα της EuroLeague για την τελική κατάταξη στη σεζόν, που μπαίνει στην τελική της ευθείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους πόντους υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές, τις επιδόσεις εντός κι εκτός έδρας, το πρόγραμμα που έχουν αλλά και τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων σεζόν, παρουσιάζει με ποσοστά πού μπορούν να καταταγούν οι διεκδικητές της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει, για το πλεονέκτημα έδρας οι 24 νίκες θα είναι αρκετές, ενώ μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσουν και οι 23. Συγκεκριμένα, οι 24 νίκες εξασφαλίζουν θέση στην πρώτη τετράδα κατά 93%, οι 23 κατά 38% και οι 22 κατά μόλις 1%. Η Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ 23-10 θεωρείται 100% στο πλεονέκτημα, ενώ ο Ολυμπιακός με 22-12 είναι στο 97%. Φαβορί για τις άλλες δύο θέσεις της τετράδας είναι η Ρεάλ με 69%, η Βαλένθια με 53% και η Χάποελ Τελ Αβίβ με 32%. Ο Παναθηναϊκός έχει 12% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη τετράδα.

Σε ό,τι αφορά στη μάχη για την εξάδα, με 23 νίκες θα είναι μια ομάδα κατά 98% στο Top 6, ενώ με 22 κατά 43% και με 21 κατά 1%. Φενέρ και Ολυμπιακός θεωρούνται 100% στην πρώτη εξάδα, ενώ ακολουθούν η Ρεάλ με 91%, η Βαλένθια με 83% και η Χάποελ με 62%. Η Μονακό έχει 52%, έπεται με 35% Παναθηναϊκός και με 30% η Ζαλγκίρις, ενώ 25% έχει η Μπαρτσελόνα και 21% ο Ερυθρός Αστέρας. Από τις ομάδες εκτός δεκάδας, πιθανότητες για το Top 6, αλλά μόλις 2%, έχει μόνο η Μακάμπι.

Όσο για το Top 10, οι 21 νίκες εξασφαλίζουν κατά 97% πως μια ομάδα δεν μένει εκτός play in, οι 20 θα φτάσουν κατά 42%, ενώ οι 19 κατά 2%. Στο 100% είναι Φενέρ, Ολυμπιακός, Βαλένθια και Ρεάλ, στο 96% η Χάποελ, στο 95% η Μονακό και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει 90%, η Ζαλγκίρις έχει 88%, η Μπαρτσελόνα 86% και ο Ερυθρός Αστέρας 82%. Από τις ομάδες εκτός δεκάδας, πιθανότητες για τα play in δίνονται 32% σε Μακάμπι, 19% σε Ντουμπάι BC και 10% σε Αρμάνι Μιλάνο.