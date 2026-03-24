Euroleague: Τζάμπολ με ματσάρες στην 9η διαβολοβδομάδα, που κρίνει δεκάδα και πλεονέκτημα!

Η Euroleague μπαίνει σε μία από τις πιο απαιτητικές και καθοριστικές εβδομάδες της σεζόν, καθώς ξεκινά η 9η διαβολοβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει διαδοχικά τη 33η και τη 34η αγωνιστική. Με τη regular season να πλησιάζει στο τέλος της, η πίεση κορυφώνεται για όλες τις ομάδες: Άλλες παλεύουν για μια θέση στη δεκάδα, άλλες διεκδικούν πλεονέκτημα έδρας, ενώ αρκετές προσπαθούν να διατηρήσουν το γόητρό τους σε μια από τις πιο αμφίρροπες χρονιές των τελευταίων ετών.

Η 33η αγωνιστική ανοίγει το πρόγραμμα της εβδομάδας με εννέα κρίσιμες αναμετρήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τη μάχη των playoffs, σε μια περίοδο όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε

Η Μακάμπι (16-15) δοκιμάζει τις ελπίδες της για παρουσία στα playoffs απέναντι στην πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε (23-9) στο Βελιγράδι. Οι Ισραηλινοί διαθέτουν την τέταρτη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με 89,5 πόντους μέσο όρο και περιμένουν ξανά από τον Ταμίρ Μπλατ να συνεχίσει την εξαιρετική του φόρμα, μετά τους 14 πόντους και τις 13 ασίστ στη νίκη επί της Βιλερμπάν. Ωστόσο, η αποστολή τους δυσκολεύει απέναντι στην κορυφαία άμυνα της Euroleague, με τη Φενέρ να δέχεται μόλις 79,5 πόντους ανά παιχνίδι. Η τουρκική ομάδα έρχεται με ανεβασμένη περιφέρεια, καθώς Μπάλντουιν, Χόρτον-Τάκερ και Ντε Κολό σημείωσαν μαζί 55 πόντους στην ανατροπή επί της Μιλάνο. Κομβικό ματσάρισμα αναμένεται ανάμεσα στον Ρόμαν Σόρκιν και τον πρώην συμπαίκτη του, Μπόνζι Κόλσον.

Ζάλγκιρις-Μπάγερν

Η Ζάλγκιρις (18-14) θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στα playoffs υποδεχόμενη την Μπάγερν (13-19). Οι Γερμανοί έχουν απομακρυνθεί από τη δεκάδα με τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια και χρειάζονται επιθετική ανάκαμψη μετά τους μόλις 74 πόντους απέναντι στη Ντουμπάι. Ο Γιούστους Χόλατς έχει εξελιχθεί σε βασικό δημιουργό με 5,5 ασίστ μέσο όρο στα τελευταία τέσσερα ματς, όμως τώρα βρίσκει απέναντί του τον πρώην παίκτη της Μπάγερν, Σιλβέν Φρανσίσκο, που συνέχισε την εξαιρετική του σεζόν με 20 πόντους και 5 ασίστ στη νίκη επί της Ρεάλ. Η Ζάλγκιρις μετρά πέντε σερί νίκες στο Κάουνας και περιμένει ξανά δυναμική παρουσία από τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος έχει έξι συνεχόμενα παιχνίδια με διψήφιο αριθμό πόντων.

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

Η Μονακό (18-14) θέλει να διατηρηθεί στην πρώτη δεκάδα απέναντι στη Μιλάνο (16-16), μία από τις άμεσες ανταγωνίστριές της. Παρά τις πολλές απουσίες, η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει δείξει χαρακτήρα με δύο συνεχόμενες νίκες, χάρη στις καθοριστικές εμφανίσεις των Ντιάλο και Μπλόσομγκεϊμ, που σημείωσαν μαζί 19 πόντους στην τέταρτη περίοδο της ανατροπής επί της Εφές. Η Μιλάνο, που λύγισε στο φινάλε απέναντι στη Φενέρ, θα προσπαθήσει να απαντήσει με την ενέργεια του Ζακ ΛεΝτέι. Οι Ιταλοί χρειάζονται νίκη με τέσσερις πόντους και πάνω για να πάρουν το head-to-head, μετά το 79-82 του Οκτωβρίου. Κομβική θα είναι η μάχη του Τζος Νίμπο με τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος είχε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ σε εκείνη τη νίκη.

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

Η Μπαρτσελόνα (18-14) θέλει να υπερασπιστεί την έδρα της απέναντι στην αποκλεισμένη Εφές (10-22). Οι Καταλανοί βρήκαν ξανά αμυντική ταυτότητα στη νίκη επί της Βαλένθια, σταματώντας τετράδα ηττών. Ο Τσάβι Πασκουάλ, απέναντι στον παλιό του αντίπαλο Πάμπλο Λάσο, θα επιχειρήσει να περιορίσει τον Σεχμούς Χαζέρ, που έκανε ρεκόρ καριέρας με 26 πόντους κόντρα στη Μονακό. Στην επίθεση, ο Τζόελ Πάρα συνεχίζει να καλύπτει το κενό του Σενγκέλια, με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ στη Βαλένθια. Η προσωπική του μάχη με τον Ερκάν Οσμάνι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς η Μπάρτσα θέλει να πάρει εκδίκηση για το 74-73 του Νοεμβρίου.

Παρτίζαν-Βιλερμπάν

Παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, αλλά με ενδιαφέρον για το γόητρο, καθώς ο βελτιωμένος Παρτιζάν (12-20) υποδέχεται τη Βιλερμπάν (8-24). Οι Σέρβοι έχουν τρεις συνεχόμενες νίκες, με τον Νικ Καλάθη να σημειώνει το πρώτο του double-double (12 πόντοι, 10 ασίστ) στη νίκη επί της Παρί. Ο Ίσαακ Μπόνγκα έχει PIR 23,0 μέσο όρο σε αυτό το διάστημα και θα βρει απέναντί του τον ανερχόμενο Αρμέλ Τραορέ. Η Βιλερμπάν έδειξε μαχητικότητα στην ήττα από τη Μακάμπι, αλλά θα στερηθεί τον Γκλιν Γουάτσον λόγω τραυματισμού στον ώμο.

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που διεκδικούν θέση στην τετράδα, με τη Ρεάλ (20-12) να υποδέχεται τη Χάποελ (20-11). Οι Ισραηλινοί έχουν τέσσερις συνεχόμενες νίκες και έρχονται με αυτοπεποίθηση μετά τους 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Βίρτους. Ο Τζόναθαν Μότλεϊ είχε 22 πόντους και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το σουτ του απέναντι στον Ταβάρες, που είχε το έκτο double-double της σεζόν στη Ζάλγκιρις. Η Χάποελ μοίρασε 32 ασίστ, με 10 του Κρις Τζόουνς, και η Ρεάλ -που πήρε ψυχολογία από το άνετο Clasico στη Βαρκελώνη – χρειάζεται πειθαρχία στην άμυνα για να φτάσει στη 12η σερί εντός έδρας νίκη.

33η αγωνιστική

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι-Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις-Μπάγερν

20:30 Dubai BC-Παναθηναϊκός AKTOR

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

34η αγωνιστική

Πέμπτη 26 Μαρτίου

21:30 Μπάγερν-Βιλερμπάν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μακάμπι-Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

