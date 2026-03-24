Βαλένθια-Ολυμπιακός: Σε... πρόσφορο έδαφος για να αγκαλιάσει το πλεονέκτημα

Στην έδρα της Βαλένθια δοκιμάζεται (21:30, NovasportsPrime) ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Με σκοπό να κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο του, αυτόν της εξασφάλισης πλεονεκτήματος ενόψει των playoffs της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες αντέδρασαν με δύο διαδοχικές νίκες στην Ευρωλίγκα, έπειτα από την «κακή» ήττα (λόγω των συνθηκών που ήρθε) από τη Μοναδικό στο Πριγκιπάτο. Αρχικά, «καθάρισαν» με 104-87 τη Φενέρμπαχτσε εντός έδρας, πραγματοποιώντας ίσως την πιο ολοκληρωτική εμφάνισή τους στη σεζόν και δύο ημέρες μετά λύγισαν με 90-80, με όχι τόσο καλή εικόνα. Χωρίς Τζόσεφ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου και Φαλ ταξίδεψε στην Ισπανία η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος πήρε 13 παίκτες μαζί του και θα αποφασίσει την ημέρα του ματς για τον Νιλικίνα. Την ίδια ώρα η Βαλένθια έχει αμφίβολο τον Μοντέρο και τον Τέιλορ.Είναι στη 2η θέση με ρεκόρ 22-11, έχοντας από πάνω τους την πρωταθλήτρια Ευρώπης (23-9), ενώ τους ακολουθούν Χάποελ Τελ Αβίβ (20-11), Ρεάλ Μαδρίτης (20-12), αλλά και οι «νυχτερίδες» (20-12). Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση. Με 96-79 από τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας και με 66-62 εντός από την Μπαρτσελόνα.

«Παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και αν σου φύγει από τον έλεγχο δύσκολα κερδίζεις. Στο πρώτο ματς οι δύο σέντερ τους είχαν βάλει 9 τρίποντα. Είναι εκπληκτική ομάδα», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και πρόσθεσε: «Έχουν κάνει καλή σεζόν και ο κόουτς Μαρτίνεθ καλή δουλειά. Έχουν καλό υλικό και χημεία. Η Βαλένθια έχει ενδιαφέρον πρότζεκτ με νέο γήπεδο και είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Είναι πολύ σημαντικό ματς και για εμάς και πρέπει να κάνουμε καλά αυτά που θέλουμε».

Υπενθυμίζεται ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Βαλένθια επικράτησε 99-92 στο ΣΕΦ, αλλά με τη Βαλένθια γηπεδούχο ο Ολυμπιακός έχει χτίζει τρομερή παράδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας, αφού μετράει 8/8, με τη διαφορά ότι η ισπανική ομάδα έχει μετακομίσει στη νεότευκτη Roig Arena, από τη νεότευκτη Fonteta που έπαιζε επί σειρά ετών.

