Έχει... ζεσταθεί πάλι η μηχανή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Αλλαγή κλίματος στον παφιακό σύλλογο.

Επέστρεψαν τα χαμόγελα και η αισιοδοξία στις τάξεις της Πάφου, μετά από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγώνων.

Η τεσσάρα το Σάββατο επί του Ακρίτα και η εφτάρα επί της Ε.Ν. Ύψωνα, συνοδεύτηκαν από καλές παρουσίες και τώρα που η αγωνιστική σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, ήταν κάτι που χρειαζόταν η ομάδα του Θελάδες. Μέσω των εμφανίσεων, αποκτά αυτοπεποίθηση και ήταν ένα στοιχείο που έλειψε από την Πάφο στο διάστημα που είχε πάρει τον κατήφορο, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος. 

Η επάνοδος του Κορέια, άλλαξε την όλη λειτουργία των περσινών πρωταθλητών και φάνηκε ξανά πόσο της έλειψε όταν ήταν στα πιτς. Σκόραρε ξανά και μαζί του, ανέβηκε όλη η ομάδα. Οι μηχανές «ζεστάθηκαν» ξανά και πλέον αυτό που θέλουν άπαντες στην Πάφο είναι να δοθεί συνέχεια και στα πλέι όφ και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στον βαθμολογικά πίνακα. Άλλωστε η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είναι ένας στόχος υψίστης σημασίας.

Το πρόγραμμα του Άρη στα πλέι οφ

ΑΡΗΣ

Το πρόγραμμα της Πάφου στα πλέι οφ

ΠΑΦΟΣ FC

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στα πλέι οφ

ΑΕΚ

Το πρόγραμμα του Απόλλωνα στα πλέι οφ

ΑΠΟΛΛΩΝ

To πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ στα πλέι οφ

ΑΠΟΕΛ

Το πρόγραμμα της Ομόνοιας στα πλέι οφ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας των πλέι οφ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ιδού το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έσπασε τα δοκάρια αλλά τελικά απέδρασε η ΑΕΚ από το Δασάκι και μπαίνει ως 2η στη β΄ φάση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πήρε ανάσα με τεσσάρα στην Ένωση ο Ύψωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Δίνει 50 εκατ. ευρώ για τον Καρέτσα η Ρεάλ»!

ΔΙΕΘΝΗ

Χάνει Τζέιμς για αρκετές εβδομάδες η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

Τον χειροκρότησε ειρωνικά και τον απέβαλε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

«Έδεσε» Κάτρη έως το 2030 ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

«Έφαγαν» τα γήπεδα με το... κουταλάκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Διαβαστε ακομη