Έχει... ζεσταθεί πάλι η μηχανή

Επέστρεψαν τα χαμόγελα και η αισιοδοξία στις τάξεις της Πάφου, μετά από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγώνων.

Η τεσσάρα το Σάββατο επί του Ακρίτα και η εφτάρα επί της Ε.Ν. Ύψωνα, συνοδεύτηκαν από καλές παρουσίες και τώρα που η αγωνιστική σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, ήταν κάτι που χρειαζόταν η ομάδα του Θελάδες. Μέσω των εμφανίσεων, αποκτά αυτοπεποίθηση και ήταν ένα στοιχείο που έλειψε από την Πάφο στο διάστημα που είχε πάρει τον κατήφορο, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος.

Η επάνοδος του Κορέια, άλλαξε την όλη λειτουργία των περσινών πρωταθλητών και φάνηκε ξανά πόσο της έλειψε όταν ήταν στα πιτς. Σκόραρε ξανά και μαζί του, ανέβηκε όλη η ομάδα. Οι μηχανές «ζεστάθηκαν» ξανά και πλέον αυτό που θέλουν άπαντες στην Πάφο είναι να δοθεί συνέχεια και στα πλέι όφ και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στον βαθμολογικά πίνακα. Άλλωστε η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου είναι ένας στόχος υψίστης σημασίας.