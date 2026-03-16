Υπάρχει πρόβλημα και... ανησυχία

Όλο και δυσκολεύει τον εαυτό της η ΑΕΛ τις τελευταίες εβδομάδες. Η νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Ομόνοια Αραδίππου, πύκνωσε τα γκρίζα σύννεφα πάνω από την ομάδα της Λεμεσού και ο κόσμος μοιάζει ήδη με καζάνι που βράζει. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι και αυτό είναι που προβληματίζει περισσότερο.

Οι τρεις σερί ήττες φανερώνουν πως υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα βαθύ, αφού οι ποδοσφαιριστές χάνουν εύκολα τη συγκέντρωσή τους, η άμυνα μπάζει, ενώ επιθετικά έπεσε η αποδοτικότητα. Ο ενθουσιασμός των πρώτων εβδομάδων του 2026 με την έλευση των Σάβο και Μασέκο έχει ήδη ξεθωριάσει.

Παράλληλα, ο κάθε φίλος της ΑΕΛ… απορεί πώς η ομάδα του θα οδηγηθεί στα ημιτελικά του κυπέλλου με αξιώσεις για να εξασφαλίσει θέση στον μεγάλο τελικό. Είτε κληρωθεί με Απόλλωνα είτε με Πάφο είτε με τον ΑΠΟΕΛ, ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα και δεν θα είναι εύκολο το έργο της ΑΕΛ. Ο Μαρτίνς έχει μπόλικη δουλειά, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι αλλά και στο αγωνιστικό.