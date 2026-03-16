Η απόφαση του Καμορανέζι για Σένσι

Την έκτη του κίτρινη κάρτα στο πρωτάθλημα δέχθηκε ο Στέφανο Σένσι στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, συμπληρώνοντας απαγορευτικό αριθμό.

Ως εκ τούτου ο Μάουρο Καμορανέζι κλήθηκε να αποφασίσει σε ποιο από τα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ θα τον στερηθεί και αυτό θα είναι το ματς της 2ης αγωνιστικής.

Θυμίζουμε ότι η Ανόρθωση, που εκκινά ως 3η στο β΄ γκρουπ, θα κάνει πρεμιέρα με την έκτη ομάδα (Ακρίτας/Ύψωνας/Εθνικός), παιχνίδι στο οποίο θα είναι διαθέσιμος ο Σένσι, ενώ τη 2η αγωνιστική η «Κυρία» θα παίξει με τον έβδομο (Ύψωνας/Εθνικός).