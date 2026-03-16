Η Τσέλσι δέχθηκε το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Premier και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών!

Αν και σε απόλυτη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Premier League, έχοντας ήδη κάνει διάφορους διακανονισμούς για να συμμαζέψει την κατάσταση, η Τσέλσι δέχθηκε βαρύτατη τιμωρία για κακοδιαχείριση επί ημερών Αμπράμοβιτς.

Οι «μπλε» του Λονδίνου καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Premier League, αφού τους επιβλήθηκε ποινή 10,7 εκατομμυρίων λιρών, παράλληλα με απαγόρευση μεταγραφών.

Εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος. Η απαγόρευση ενίσχυσης του ρόστερ της πρώτης ομάδας για έναν χρόνο έχει διετή αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι θα τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση που ο σύλλογος αποτύχει να προσαρμοστεί με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Σε ό,τι αφορά στην ακαδημία, εκεί η απαγόρευση απόκτησης νεαρών ποδοσφαιριστών για εννέα μήνες ισχύει κανονικότατα, αλλά δεν επηρεάζει σε τίποτα την πρώτη ομάδα.

Οι ατασθαλίες που εντοπίστηκαν έχουν να κάνουν με την 7ετία 2011-2018 που φυσικά τοποθετούνται στην ηγεσία του Ρομάν Αμπράμοβιτς.

