«Αβέβαιο το μέλλον του Τούντορ παρά την ισοπαλία με Λίβερπουλ - Οι πιθανοί αντικαταστάτες»

«Αβέβαιο το μέλλον του Τούντορ παρά την ισοπαλία με Λίβερπουλ - Οι πιθανοί αντικαταστάτες»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικα με το μέλλον του Ιγκόρ Τούντορ στην Τότεναμ, μετά την ισοπαλία των «σπιρουνιών» απέναντι στη Λίβερπουλ.

Η Τότεναμ αναμετρήθηκε χθες (15/03) στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ, για την 30η αγωνιστική της Premier League και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (1-1), χάρη στο γκολ του Ριτσάρλισον στο 90'.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ιγκόρ Τούντορ κέρδισε τον πρώτο του βαθμό ως υπηρεσιακός προπονητής των «σπιρουνιών» και κάπως έτσι η ομάδα του βρίσκεται πλέον έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Παρόλα αυτά όμως το μέλλον του στον σύλλογο του βορείου Λονδίνου συνεχίζει να παραμένει αβέβαιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε αν η Τότεναμ θα μπορούσε να προσλάβει τον Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι ή τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ως προπονητή της, σε περίπτωση που αποφάσιζε να απολύσει τον Κροάτη τεχνικό.

Αναλυτικότερα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε στο κανάλι του στο YouTube ότι: «Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω για τη δουλειά στην Τότεναμ και τον Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι είναι ότι, ας είμαστε σαφείς, υπάρχει διαφορά μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος».

«Το παρελθόν λέει ότι τις τελευταίες τρεις, τέσσερις, πέντε εβδομάδες, ακόμη και έξι, από όταν δηλαδή απολύθηκε ο Τόμας Φρανκ, η Τότεναμ έχει εξετάσει τον Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ως τους δύο κύριους στόχους για τον επόμενο προπονητή της ομάδας».

«Ο Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι ανέκαθεν θεωρούνταν ο ιδανικός υποψήφιος, ίσως επειδή ο Ποτσετίνο θα είναι προφανώς απασχολημένος με την εθνική ομάδα ανδρών των ΗΠΑ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

«Ο Ντε Τσέρμπι θα μπορούσε τελικά να αποτελέσει μια επιλογή ήδη από τώρα, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Ιταλός αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη πρόθυμος να αναλάβει την δουλειά», πρόσθεσε ο έγκυρος δημοσιογράφος

«Αυτό είναι κάτι που ο Ρομπέρτο σε αυτό το στάδιο, από όσο μου λένε, δεν θέλει να κάνει, ίσως το καλοκαίρι να αλλάξει γνώμη. Είμαι σίγουρος ότι τότε θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον», τόνισε ο Ρομάνο.

gazzetta.gr

