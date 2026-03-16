NBA: Ψηφοφορία για αύξηση των ομάδων σε 32 με είσοδο Λας Βέγκας και Σιάτλ

Όλα δείχνουν πως το ΝΒΑ οδηγείται σε expansion από τη σεζόν 2028/29.

Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, το συμβούλιο των ιδιοκτητών των ομάδων της λίγκας, θα κληθεί να ψηφίσει το διήμερο 24-25 Μαρτίου για την πιθανότητα διεύρυνσης της λίγκας σε Λας Βέγκας και Σιάτλ.

Η πρώτη ψηφοφορία θα δώσει τη δυνατότητα στη λίγκα να αναζητήσει αγοραστές για τα franchises σε Λας Βέγκας και Σιάτλ και κατόπιν, αργότερα μέσα στο χρόνο, θα γίνει νέα ψηφοφορία όπου η ένωση των ιδιοκτητών θα κληθεί να οριστικοποιήσει την αύξηση των ομάδων σε 32, εφόσον οι προτάσεις που έχουν προκύψει κριθούν επαρκείς.

Και στις δύο ψηφοφορίες, απαιτείται η συναίνεση των 23 από τις 30 ομάδες του ΝΒΑ για έγκριση.

