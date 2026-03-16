Τι λένε στην ΑΕΚ για την πιθανότητα ανατροπής με Καραπατάκη

Για το ενδεχόμενο να αλλάξει η απόφαση του Άντρου Καραπατάκη και να παραμείνει στην προεδρία της ομάδας κλήθηκε να μιλήσει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου σε δηλώσεις του στη Cytavision πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Εθνικό στο Δασάκι.

Ο Δημητρίου ανέφερε πως δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη προσθέτοντας ότι εάν προκύψει, θα ενημερώσει ο ίδιος ο Καραπατάκης.

Συγκεκριμένα είπε:

«Δεν προκύπτει κάποια εξέλξιη. Βρέθηκε κοντά στην ομάδα στο Λονδίνο, είδε από κοντά την τιτάνια προσπάθεια των παικτών και του τεχνικού τιμ να κοιτάξουν στα μάτια ένα ποδοσφαιρικό μεγαθήριο της Ευρώπης. Αν προκύψει κάποια εξέλιξη, θα το ακούσετε από τον ίδιο τον πρόεδρο».