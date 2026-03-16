Η Όξφορντ κέρδισε πέναλτι μετά 675 ημέρες και ο Χάντσον... ξυρίστηκε

H Όξφορντ κέρδισε το πρώτο της πέναλτι μετά από 675 ημέρες και ο οπαδός της Γκάρι Χάντσον ξύρισε επιτέλους το μούσι του, τερματίζοντας μια φιλανθρωπική πρόκληση που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια. Η Αγγλική ομάδα δεν είχε πάρει πέναλτι από τον Μάιο του 2024, όταν ο Κάμερον Μπράναγκαν σκόραρε (45+3΄) στην ισοπαλία 1-1 με την Πιτέρμπορο στους ημιτελικούς της League One.

Αυτό έλαβε τέλος το Σάββατο στο Kassam Stadium, όταν ο Μπράναγκαν μετέτρεψε (57΄) σε γκολ το πέναλτι στην ισοπαλία 1-1 της Όξφορντ με την Τσάρλτον.

Ο Χάντσον, γνωστός στους οπαδούς ως «Fred Big Ox», είχε ορκιστεί να μην ξυριστεί μέχρι η ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος να λάβει άλλο ένα πέναλτι. Ενώ περίμενε, φορούσε μια κίτρινη περούκα και μπλε γενειάδα στους αγώνες για να συγκεντρώσει χρήματα για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ψυχικής υγείας.

Ο Χάντσον γιόρτασε πετώντας την περούκα και το γένι στον αέρα πριν ξυρίσει τις πραγματικές τρίχες του προσώπου του ζωντανά στο BBC Radio σήμερα (16/3) το πρωί.

«Η πιο αστεία στιγμή για μένα ήταν όταν δύο φίλοι μου ήρθαν να με δουν και πέρασαν κατευθείαν από δίπλα μου χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν μαζί μου χωρίς το γένι μου», είπε ο Χάντσον.

