Με έξι αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Δασάκι

Το τελευταίο της παιχνίδι στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος δίνει η ΑΕΚ που φιλοξενείται από τον Εθνικό στο Δασάκι ψάχνοντας το διπλό που θα την ανεβάσει στη δεύτερη θέση ενόψει πλέι οφ.

Ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Χάβι Ροθάδα προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας όπου έκανε ντεμπούτο (και την οποία θα αντιμετωπίσει και την προσεχή Πέμπτη), καθώς Ιωάννου, Χάιρο, Χάμπος, Μουντρατζίγια, Καρδέδο και Καμπρέρα πήραν τις θέσεις των Σαμπορίτ, Γκαρσία, Πονς, Ροντέν, Μιραμόν και Μπάγιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Χάιρο, Λέδες, Χάμπος, Μουντρατζίγια, Καρδέδο, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Σαμπορίτ, Ροντέν, Μπάγιτς, Γκούρφινκελ, Γκαρσία, Πονς, Λουκαίδης, Γκονζάλεθ.