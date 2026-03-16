Διακαής πόθος της Ρεάλ ο Ολίσε, αλλά...

Η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει από τώρα το μέλλον και σχεδιάζει την ομάδα της νέας σεζόν. Διακαής πόθος της «Βασίλισσας» σύμφωνα με την BILD είναι ο φοβερός και τρομερός Μάικλ Ολίσε.

Ο Γάλλος τα έχει διαλύσει όλα στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο 24χρονος φέτος διανύει σεζόν καριέρας με 15 γκολ και 27 ασίστ σε μόλις 38 εμφανίσεις. Νούμερα που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει σε τεράστια εκτίμηση τον Ολίσε και θέλει να τον φέρει στη Μαδρίτη και να φορέσει τη λευκή φανέλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ρεάλ ετοιμάζει πρόταση 160 εκατομμυρίων ευρώ για να δει ποια θα είναι η αντίδραση των Βαυαρών.

