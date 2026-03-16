Έσπασε τα δοκάρια αλλά τελικά απέδρασε η ΑΕΚ από το Δασάκι και μπαίνει ως 2η στη β΄ φάση!

Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη από τον Εθνικό στο Δασάκι και στο ντεμπούτο του Ερνάν Ροθάδα στον πάγκο της σε αγώνα πρωταθλήματος, πέτυχε σπουδαίο διπλό με 0-2. Άργησε να σκοράρει αφού αυτό συνέβηκε στο 70΄ όμως ήταν άτυχη αφού προηγουμένως τρεις φορές η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Ένα αποτέλεσμα που την ανέβασε στην 2η θέση με 53 βαθμούς καθώς υπερισχύει του Απόλλωνα στην ισοβαθμία. Έτσι μπαίνει στη β΄ φάση στο -8 από την κορυφή.

Ο Εθνικός, που επίσης είχε νέο προπονητή στον πάγκο της, τον Βέσκο Μιχαΐλοβιτς, έμεινε στους 23 βαθμούς και στην 13η θέση.

Ένα παιχνίδι πάντως με αρκετή ένταση, με τον Μάριο Χριστοφόρου στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους να αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη τον Αντερέγκεν για ειρωνικό χειροκρότημα. Πριν όμως από αυτή τη φάση, η ΑΕΚ στο 16ο λεπτό πλησίασε το γκολ με τον Ιβάνοβιτς, το πλασέ του οποίου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια άτυχος στάθηκε και ο Καμπρέρα (34΄) αφού το γυριστό του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Φλόρες.

Λίγο μετά, ο Χριστοφόρου έδωσε λανθασμένα πέναλτι αφού ο Παπαγεωργίου έδιωξε καθαρά την μπάλα πριν τον Μιλίτσεβιτς και το VAR τον διόρθωσε.

Mε αριθμητικό στην επανάληψη, η ΑΕΚ πίεσε περισσότερο αλλά ο Λέδες στο 53΄ είδε και το δικό του σετ να σταματά στο δεξί δοκάρι. Ο γόρδιος δεσμός λύθηκε στο 70΄ με τον Ιβάνοβιτς να μπαίνει από αριστερό και με δεξί σουτ να νικάει τον Εθνικό και να βάζει σε θέση οδηγού την ομάδα του. Στο 80΄ απλοποιήθηκαν τα πράγματα για τους κιτρινοπράσινους όταν ο Μιλίτσεβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 0-2 και από εκεί και πέρα, το μυαλό στράφηκε στον ιστορικό αγώνα με την Κρίστα Πάλας την προσεχή Πέμπτη.

80΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Εύστοχος ο Μιλίτσεβιτς, δίνει αέρα δύο τερμάτων στους κιτρινοπράσινους.

78΄ - Πέναλτι για την ΑΕΚ σε ανατροπή του Λομοτέι στον Μουντραζίγια.

70΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Ιβάνοβιτς μπήκε από αριστερά και με συρτό σουτ νίκησε τον Φλόρες.

56΄ - Δίνει πέναλτι ο Χριστοφόρου για μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μιλίτσεβιτς. Ωστόσο το VAR τον κάλεσε να το δει καθώς δεν υπήρχε παράβαση.

53΄ - Δοκάρι, τρίτο στο ματς για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά με τον Λέδες.

51΄ - Σέντρα από τον Ιβάνοβιτς, κεφαλιά από τον Καμπρέρα, η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

45΄+2΄ - Αποβάλλεται ο Αντερέγκεν με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

34΄ - Νέο δοκάρι για την ΑΕΚ, όταν το γυριστό σουτ από τον Καμπρέρα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Φλόρες.

30΄ - Ο Λομοτέι από κοντά μετά από μελέ στην περιοχή, δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Αλομέροβιτς να μαζεύει και να αποτρέπει τον κίνδυνο.

16΄ - Στο οριζόντιο δοκάρι και άουτ, το δεξί σουτ από τον Ιβάνοβιτς.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Ψάλτης (73΄ Γιάλλουρος), Φελίπε (84΄ Καμάτσο), Λομοτέι, Ενρίκε, Μασάδο (60΄ Αγγελόπουλος), Κονφέ (84΄ Μάια), Παπαγεωργίου, Γκονζάλες (60΄ Μπάχανακ), Αντερέγκεν, Γιούσης.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Χάιρο (63΄ Γκουρφίνγκελ), Λέδες (63΄ Ροντέν), Χάμπος, Μουντρατζίγια, Καρδέρο (68΄ Μπάγιτς), Ιβάνοβιτς (84΄ Γκονζάλες), Καμπρέρα.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 70΄ Ιβάνοβιτς, 80΄ πέν. Μιλίτσεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 7΄ Φελίπε, 19΄ Αντερέγκεν, 55΄ Μασάδο / 15΄ Χάιρο, 66΄ Αλομέροβιτς

ΚΟΚΚΙΝΗ: Αντερέγκεν (2η κίτρινη στο 45+2΄)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης