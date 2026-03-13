Ο Σέρχιο Γιουλ έγραψε ιστορία: Ο πρώτος με 700 τρίποντα στην EuroLeague

Tα 700 εύστοχα τρίποντα στη EuroLeague έφτασε ο Σέρχιο Γιουλ το βράδυ της Πέμπτης (12/3), στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια, ένα επίτευγμα που ήρθε στην άνετη νίκη της «Βασίλισσας» με 96-79.

Ο Ισπανός γκαρντ κατατάσσεται ως ο πρώτος σε εύστοχα τρίποντα στη σύγχρονη Euroleague, δηλαδή από το 2000 κι έπειτα. Πλέον μετρά 700 σε 2136 προσπάθειες, με ποσοστό 32.7%.

Ο Σέρχιο Γιουλ συνέβαλε στη νίκη της ομάδας του με 6 πόντους, έχοντας 2/3 τρίποντα, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ. Ο Ισπανός διανύει πλέον τη 19η σεζόν του στην EuroLeague, όλες φορώντας τη φανέλα της «Βασίλισσας», όντας ο ορισμός της διάρκειας αλλά και της αφοσίωσης στον σύλλογο με τον οποίο έχει κατακτήσει τα πάντα.

Το τρίποντο νούμερο 700 του Σέρχιο Γιουλ

Ο Γιουλ ηγείται της ιστορικής λίστας των τριπόντων, αφήνοντας πίσω του σπουδαίους παίκτες όπως ο Μάικ Τζέιμς και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ενώ μέσα στους δέκα κορυφαίους βρίσκεται και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας.

