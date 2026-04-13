Όλα τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό και οι πιθανότητες εμφυλίου με Ολυμπιακό

Αυξημένες πιθανότητες για συναπάντημα με τον Ολυμπιακό στα playoffs

Στις θέσεις 6 ως 9 μπορεί πλέον να καταταγεί ο Παναθηναϊκός στο φινάλε της κανονικής περιόδου της EuroLeague, αφού η νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπορεί να τερματίσει και πέμπτος.

Το... καλό σενάριο για τους «πράσινους», πλέον, είναι να πάρουν την έκτη θέση και να αποφύγουν τα play in. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει

α) την Παρασκευή να νικήσουν στο T-Center την Εφές και την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις να χάσει στο Κάουνας από την Παρί αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας να ηττηθεί από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

β) την Παρασκευή να νικήσουν στο T-Center την Εφές και την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις να χάσει στο Κάουνας από την Παρί, να κερδίσει ο Ερυθρός στη Μαδρίτη τη Ρεάλ και να χάσει η Μονακό εντός από τη Χάποελ. Σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός τερματίζει έκτος σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις και Ερυθρό Αστέρα.

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό είναι-κακά τα ψέματα-η έβδομη θέση. Αυτό θα συμβεί με βάση τα πιο λογικά αποτελέσματα, δηλαδή να κερδίσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας και να χάσει ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, πάντα με την προϋπόθεση πως οι «πράσινοι» θα νικήσουν την Εφές.

Αν Παναθηναϊκός και Ζάλγκιρις νικήσουν αλλά κερδίσει και ο Ερυθρός Αστέρας στη Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός θα είναι όγδοος.

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική από την Εφές στο T-Center, τότε μπορεί να πέσει μέχρι και ένατος (όχι παρακάτω), αν κερδίσει είτε η Μονακό την Χάποελ, είτε ο Ερυθρός Αστέρας τη Ρεάλ και παράλληλα επικρατήσει η Μπαρτσελόνα της Μπάγερν εντός έδρας. Αντίθετα, αν ηττηθεί η Μπαρτσελόνα, σε τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα, ο Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την όγδοη θέση.

Ένατος μπορεί να είναι και αν χάσουν Μονακό και Ερυθρός Αστέρας, εφόσον η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν.

Οι αυξημένες πιθανότητες «εμφυλίου» με Ολυμπιακό

Οι πιθανότητες να συναντηθούν στα playoffs Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ρεαλιστικές. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει πρώτος (με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ ή αν χάσει η Βαλένθια από την Ντουμπάι BC εκτός έδρας) και ο Παναθηναϊκός α) ως έβδομος χάσει το πρώτο και κερδίσει το δεύτερο ματς των play in, β) ως όγδοος χάσει το πρώτο και κερδίσει το δεύτερο ματς των play in ή γ) ως ένατος κάνει το 2/2 στα play in.

Επίσης, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος (με ήττα από το Μιλάνο στο ΣΕΦ και ταυτόχρονα νίκη της Βαλένθια), τότε θα παίξει με τον Παναθηναϊκό εφόσον οι «πράσινοι» τερματίσουν έβδομοι ή όγδοοι και κερδίσουν το πρώτο ματς των play in.

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Πέμπτη 16 Απριλίου

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4, 21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους (16/4, 21:05)

Ολυμπιακός – Αρμάνι (16/4, 21:15)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4, 21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (16/4, 21:45)

Παρασκευή 17 Απριλίου

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4, 20:00)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4, 20:30)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4, 21:00)

Παναθηναϊκός AKTOR – Εφές (17/4, 21:15)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4, 21:30)

