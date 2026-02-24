ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

Mέσα με Ζαλγκίρις ο Τζόζεφ

Δίχως Βεζένκοφ ταξιδεύει στο Κάουνας ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Τετάρτη (25/2, 20:00) τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει δύο πολύ σοβαρές απουσίες.

Ο Σέρβος σέντερ, ως γνωστόν έκανε υπερπροσπάθεια στον τελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR αγωνιζόμενος με νάρθηκα για να αντιμετωπίσει το κάταγμα σε δάκτυλο του χεριού του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση από το ντέρμπι, χωρίς να πρόκειται για κάτι ανησυχητικό ενόψει της συνέχειας.

Συνεπώς, ο 60χρονος προπονητής θα έχει Τζόουνς και Χολ για τη γραμμή των ψηλών. Ακόμη, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου θα βρεθούν στην αποστολή της Εθνικής ενόψει Μαυροβουνίου για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η 12άδα: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουορντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Διαβαστε ακομη