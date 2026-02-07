ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κατήγγειλε επίσημα τον Μπαρτζώκα στη Euroleague ο Παναθηναϊκός

Ετοιμάζει κι άλλες νομικές κινήσεις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν άφησε αναπάντητη τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την Euroleague, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι και τα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός ανήμερα των 118ων γενεθλίων των «πράσινων».

Με βάση τις πρόσφατες πληροφορίες, αυτή αποτέλεσε την πρώτη κίνηση από την πλευρά των «πρασίνων», οι οποίοι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον του προπονητή του Ολυμπιακού.

Η υπόθεση πλέον έχει περάσει στα χέρια του αθλητικού δικαστή της Euroleague, ο οποίος θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και θα αποφασίσει εάν υπάρχουν βάσεις για την επιβολή ποινής στον προπονητή του Ολυμπιακού.

Επομένως, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και περαιτέρω ενέργειες το προσεχές διάστημα από πλευράς του Παναθηναϊκού.

 

