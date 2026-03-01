Αποχωρεί από το Ισραήλ με προορισμό την Αθήνα η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η διοίκηση της EuroLeague ενημέρωσε για την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα της Χαποέλ Τελ Αβίβ με την Παρί, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (3/3) στην ισραηλινή πρωτεύουσα, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τις οδηγίες ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των αθλητών και του προσωπικού.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ και αύριο θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν νέες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Η διοίκηση καλεί τους φιλάθλους να τηρούν τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνουν ασφαλείς. Νέα ενημέρωση θα υπάρξει μόλις υπάρξουν νεότερες εξελίξεις σχετικά με την αναπρογραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα.

sport24.gr