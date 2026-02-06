«Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το χρέος της Μονακό»

Σε οριακή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται η Μονακό, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όπως αναφέρθηκε από σερβικό μέσο οι παίκτες των Μονεγάσκων είναι απλήρωτοι για περισσότερο από 1.5 μήνα και πλέον σκέφτονται να προβούν σε απεργία, κάτι που σημαίνει ότι στον επόμενο αγώνα κόντρα στην Σαλόν στο γαλλικό πρωτάθλημα θα παραταχθούν με τους Εφήβους.

Όπως αναφέρει η L'Équipe η κατάσταση πλέον έχει πάρει νομικές διαστάσεις. Οι εκπρόσωποι της Μονακό κλήθηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για εμπορική ακρόαση. Σκοπός ήταν να εξεταστεί μια πιθανή δήλωση παύσης πληρωμών για την οντότητα λειτουργίας του συλλόγου.

Αυτό αποτελεί σοβαρή αιτία ανησυχίας, δεδομένου ότι το χρέος της Μονακό εκτιμάται σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πριγκιπάτο αναμένεται να ζητήσει επιπλέον χρόνο και ισχυρότερες οικονομικές εγγυήσεις πριν δεσμευτεί σε οποιαδήποτε επίσημη απόφαση σχετικά με την πλήρη εξαγορά του συλλόγου.

Στο παρασκήνιο, οι εντάσεις παραμένουν εξαιρετικά έντονες. Η 5η Φεβρουαρίου είχε αρχικά οριστεί ως ημερομηνία πληρωμής για τους μισθούς του Ιανουαρίου. Ωστόσο, πολλές πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί παίκτες εξακολουθούν να περιμένουν πληρωμές μπόνους που χρονολογούνται από τον Νοέμβριο, ενώ ολόκληρο το ρόστερ δεν έχει ακόμη λάβει τον μισθό του Δεκεμβρίου.

Αν και το Πριγκιπάτο παραμένει το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας έναντι της κατάρρευσης, ο χρόνος γίνεται ολοένα και περισσότερο ο μεγαλύτερος εχθρός του συλλόγου, καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο εύθραυστη με κάθε μέρα που περνάει.

