ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το χρέος της Μονακό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το χρέος της Μονακό»

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα το χρέος της Μονακό φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τους παίκτες να είναι απλήρωτοι για περισσότερο από 1.5 μήνα.

Σε οριακή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται η Μονακό, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όπως αναφέρθηκε από σερβικό μέσο οι παίκτες των Μονεγάσκων είναι απλήρωτοι για περισσότερο από 1.5 μήνα και πλέον σκέφτονται να προβούν σε απεργία, κάτι που σημαίνει ότι στον επόμενο αγώνα κόντρα στην Σαλόν στο γαλλικό πρωτάθλημα θα παραταχθούν με τους Εφήβους.

Όπως αναφέρει η L'Équipe η κατάσταση πλέον έχει πάρει νομικές διαστάσεις. Οι εκπρόσωποι της Μονακό κλήθηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για εμπορική ακρόαση. Σκοπός ήταν να εξεταστεί μια πιθανή δήλωση παύσης πληρωμών για την οντότητα λειτουργίας του συλλόγου.

Αυτό αποτελεί σοβαρή αιτία ανησυχίας, δεδομένου ότι το χρέος της Μονακό εκτιμάται σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πριγκιπάτο αναμένεται να ζητήσει επιπλέον χρόνο και ισχυρότερες οικονομικές εγγυήσεις πριν δεσμευτεί σε οποιαδήποτε επίσημη απόφαση σχετικά με την πλήρη εξαγορά του συλλόγου.

Στο παρασκήνιο, οι εντάσεις παραμένουν εξαιρετικά έντονες. Η 5η Φεβρουαρίου είχε αρχικά οριστεί ως ημερομηνία πληρωμής για τους μισθούς του Ιανουαρίου. Ωστόσο, πολλές πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί παίκτες εξακολουθούν να περιμένουν πληρωμές μπόνους που χρονολογούνται από τον Νοέμβριο, ενώ ολόκληρο το ρόστερ δεν έχει ακόμη λάβει τον μισθό του Δεκεμβρίου.

Αν και το Πριγκιπάτο παραμένει το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας έναντι της κατάρρευσης, ο χρόνος γίνεται ολοένα και περισσότερο ο μεγαλύτερος εχθρός του συλλόγου, καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο εύθραυστη με κάθε μέρα που περνάει.

SDNA.GR 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Σούπερ Λιγκ: Παιχνίδια-φωτιά για όγδοη θέση και πλέι άουτ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Παρών ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέρδος ό,τι και να γίνει

ΑΕΛ

|

Category image

«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Εντολή πληρωμής 5,9 εκατ. ευρώ της Παρί στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Μπράβο στον Μπαρτζώκα που παραδέχθηκε το λάθος του»

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ένα ματς που τη μία... ενδιαφέρει

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη