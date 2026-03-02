ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέες αναβολές στη Euroleague ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέες αναβολές στη Euroleague ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Μετά το Χάποελ – Παρί, η Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή άλλων δυο αναμετρήσεων που επρόκειτο να διεξαχθούν την τρέχουσα εβδομάδα.

Όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν με την εμπλοκή και των ΗΠΑ, είναι λογικό να επηρεάζουν και την αθλητική δράση.

Η Euroleague ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας δυο νέες αναβολές – έπειτα από εκείνη του ματς της Χάποελ με την Παρί – κι έτσι, το μενού της προσεχούς Πέμπτης θα έχει δυο παιχνίδια λιγότερα.

Δεν θα γίνουν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένα για τις 5 του μηνός.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκτός αποστολής Σεμέδο - Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Ομόνοιας στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποτυχία αλλά έχει και άλλο στόχο

ΑΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Ισόπαλος 1-1 ο φιλικός αγώνας Κύπρος – Νησιά Φαρόε

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έφτιαξε και την άμυνα ο Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος ο Μουσελιάνι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέες αναβολές στη Euroleague ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή

EUROLEAGUE

|

Category image

Το VAR δεν φτάνει…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Όλες οι εξελίξεις - Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιου της Πάφου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Βόμβες» ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι μετά από 4 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΚ: Παραιτήθηκαν όλοι!

ΑΕΚ

|

Category image

Τώρα μπορεί να δει πιο ψηλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει και ο Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη