Νέες αναβολές στη Euroleague ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Μετά το Χάποελ – Παρί, η Euroleague ανακοίνωσε την αναβολή άλλων δυο αναμετρήσεων που επρόκειτο να διεξαχθούν την τρέχουσα εβδομάδα.
Όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν με την εμπλοκή και των ΗΠΑ, είναι λογικό να επηρεάζουν και την αθλητική δράση.
Η Euroleague ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας δυο νέες αναβολές – έπειτα από εκείνη του ματς της Χάποελ με την Παρί – κι έτσι, το μενού της προσεχούς Πέμπτης θα έχει δυο παιχνίδια λιγότερα.
Δεν θα γίνουν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένα για τις 5 του μηνός.
