«Χάποελ και Παναθηναϊκός οι κύριοι διεκδικητές του Χέις - Ντέιβις»

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να μην διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον περσινό ΜVP της Euroleague και τουλάχιστον τρεις ομάδες της τελευταίας έχουν σπεύσει να τον κάνουν δικό τους. Όπως σημειώνει το Basketnews.com «αν ο Χέις - Ντέιβις αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη για να ολοκληρώσει τη σεζόν, η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός θεωρούνται ευρέως στην αγορά ως οι κύριοι διεκδικητές της υπογραφής του».

Ακόμα το ίδιο Μέσο σημειώνει πως σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται πως προπορεύεται αυτή την στιγμή η Χάποελ. Παράλληλα υπογραμμίζεται πως «μια επανένωση με τη Φενέρμπαχτσε μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί».

Επίσης για το ενδιαφέρον της Φενέρ, ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντζόγλου αναφέρει από την πλευρά του: «Η Φενέρμπαχτσε έκανε μια προσφορά για τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, αλλά οι άλλες δύο προσφορές είναι υψηλότερες. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του παίκτη».

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ποια θα είναι η απόφαση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Euroleague.

SDNA.GR