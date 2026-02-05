ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και...»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο instagram στάθηκε σε μεταγραφές.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς θρίλερ χάρη στο μεγάλο καλάθι του Γκραντ και πλέον έχει μπροστά του την αποψινή μάχη στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram όπου μιλούσε στον γάτο του, Φρι και στάθηκε σε μεταγραφές. «Ρε Φρι, τι γκίνια είναι αυτή που τρώμε ρε συ. Δύο στις δύο υπογραφές τις έχουμε βάλει στον Κ@λ@ μας», ήταν τα λόγια του διοικητικού ηγέτη των πράσινων.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ποδοσφαιρική Δράση Grassroots Mikel: Το πρόγραμμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Συμφώνησε με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι ο Ατρόμητος!

Ελλάδα

|

Category image

Αν μία ομάδα απαντά…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Επιβεβαιώνουν στην Ολλανδία τα περί επαφών Ολυμπιακού για Λουκασεν»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπάλκοβετς: «Μεγάλο κίνητρο για μένα να γίνω πρωταθλητής με την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Σλοτ άνοιξε την πόρτα της εξόδου στον Φαν Ντάικ: «Υπάρχει ζωή στη Λίβερπουλ και χωρίς αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τέχνη του φάλτσου

ΑΕΛ

|

Category image

Κύπριοι στο γήπεδο, ξένοι στο VAR για τα ντέρμπι (Ορισμοί 21ης αγωνιστικής)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Καταγγελία της ΑΕΚ: Ζητάει τιμωρία του Ποντένσε απο τον εισαγγελέα για ρίψη ομπρέλας στην εξέδρα!

Ελλάδα

|

Category image

Και τώρα... πάει στη Πάφο για το διπλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Τι γκίνια είναι αυτή; 2/2 υπογραφές και...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Εθνική Παίδων Κ-17 νίκησε με 2-0 το Μαυροβούνιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Ψήθηκε» ο Σάβο

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας για το Ντουμπάι: «Ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι - Η εικόνα μου δε με τιμά»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Λοσάδα «μάγεψε» και τον Μάρκες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη