Μπαρτζώκας για το Ντουμπάι: «Ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι - Η εικόνα μου δε με τιμά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε τις δηλώσεις του με αναφορά στον φίλο του Θανάση Σκουρτόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και ήταν ιδιαίτερα στεναχωρημένος με το γεγονός.

«Μόλις ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, προπονητής, φίλος μου και στην ηλικία μου. Θερμά συλλυπητήρια, όλοι είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Τον γνώριζα από παιδί. Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο», ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέχεια για το περιστατικό στο Ντουμπάι και είπε:

«Σε συνδυασμό με αυτό που είπα για τον χαμό του Θανάση, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν σημαντικά και άλλα όχι τόσο σημαντικά πράγματα. Ήταν σημαντικό αλλά μειώθηκε αυτόματα. Είναι μια ιστορία που δεν με τιμά. Η εικόνα μου. Και εννοείται ότι για την αισθητική κάποιου δεν είναι ωραίο. Προφανώς βέβαια αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα δεν είμαι αρμόδιος να το αναλύσω, να το διορθώσω. Όμως γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πηγαίνω σε έδρες και με βρίζουν και δεν αντιδρώ. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Τώρα στο Ντουμπάι επί δύο ώρες κάποιοι τύποι να με βρίζουν με αυτόν τον τρόπο, κάποιες στιγμές χάνω την ψυχραιμία μου.

Ο βασικός άνθρωπος που ήταν πίσω απ' αυτή την ιστορία με πήρε τηλέφωνο σήμερα το πρωί και μου ζήτησε συγνώμη. Για τη συμπεριφορά των άλλων και του ίδιου. Την αποδέχομαι τη συγνώμη του είπα, όλα μέσα στη ζωή είναι, όμως ο κάθε ένας από εμάς έχει μια ταυτότητα. Εγώ αυτός είμαι, με τα καλά και τα άσχημα. Θα προσπαθήσω να μην το ξανά κάνω, αλλά για όλους τους ηθικολόγους και για οσους ψάχνουν να βρουν άλλα πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω: πως θα αισθάνεστε αν σας βρίζουν για δύο ώρες στη δουλειά σας; Άλλοι δεν αντιδρούν και φεύγουν, θα προτιμούσα να είμαι έτσι κι εγώ, αλλά επειδή δεν είμαι έτσι έγινε αυτό που έγινε».

«Ο Παναθηναϊκός θα εκμεταλλευόταν το γεγονός»

Στη συνέχεια ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, τόσο της ΚΑΕ όσο και του ερασιτέχνη, εναντίον του και απάντησε: «Ο σύλλογος Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση για τον προπονητή; Εμείς δεν έχουμε βγάλει ποτέ για μέλη. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θα εκμεταλλευόταν το γεγονός, έχοντας τα δικά τους θέματα θα ήθελαν να φύγουν απ' αυτά και να πάνε σε κάτι που τους ενώνει όλους, που είναι να βρίζουν τον Μπαρτζώκα. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό ή τα Μέσα που ελέγχει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία έξι χρόνια, δεν είναι τωρινό. Έχει μεγάλη ιστορία και υπάρχει λόγος που γίνεται. Εγώ έχω ταυτότητα. Είμαι αυτός που είμαι. Τα ΜΜΕ που αλλάζουν γνώμη και κάνουν κωλοτούμπες όλη μέρα με βάση ό,τι τους λένε άλλοι, αυτοί πρέπει να ανησυχούν και όχι έγω. Αισθάνομαι άβολα με αυτή τη δημοσιότητα. Με κάνει χαρούμενο και περήφανο ότι η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού καταλαβαίνει»

Όσον αφορά το ματς με τη Βίρτους την Παρασκευή (06/02) στο ΣΕΦ, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Η Βίρτους είναι μια πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε όλοι. Εμείς παλέψαμε πολύ για να κερδίσουμε εκεί. Έχει τον Έντουαρντς που έχει το «ok» από τους προπονητές να εκτελεί με κάθε τρόπο. Ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους, που παίζει πολύ σκληρή άμυνα. Πρέπει να τη σεβαστούμε ακόμα παραπάνω. Προερχόμαστε από ήττα, δεν παίξαμε καλά στο Ντουμπάι, άξιζαν να κερδίσουν εκείνοι και κέρδισαν. Παπανικολάου και Μόρις είναι έξω, όπως και ο Νιλικινά. Δε νομίζω ότι υπάρχει άλλη απουσία. Αυτοί που ήταν προχθές θα είναι και με τη Βίρτους».

