Τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Κέντρικ Ναν δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς εκείνον. Αυτά είναι τα πεπραγμένα των «πράσινων» χωρίς τον σταρ τους.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens ενόψει «διαβολοβδομάδας». Ο Εργκίν Άταμαν παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το ξέσπασμα του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, απολογούμενος προς τους φιλάθλους δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια της ομάδας.

Παράλληλα, ο Τούρκος προπονητής επιβεβαίωσε πως ο Κέντρικ Ναν δεν θα είναι στη διάθεση του τριφυλλιού για ακόμα ένα παιχνίδι. Ουσιαστικά η αναμέτρηση κόντρα στους Μαδριλένους θα είναι η πέμπτη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση που ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του. Ο σταρ του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από κάκωση αριστερής ποδοκνημικής ακολουθώντας τις απαραίτητες θεραπείες.

Στα μέχρι τώρα παιχνίδια που ο Ναν απουσίαζε από το τριφύλλι, ο Παναθηναϊκός μετρά δύο νίκες στα τέσσερα ματς, η τελευταία μάλιστα κόντρα στη Βιλερμπάν στη Λυών επήλθε με δυσκολία στον πόντο (78-79). Οι «πράσινοι» έχουν ηττηθεί στο Μόναχο και στο Τελ Αβίβ κόντρα σε Μπάγερν και Μακάμπι αντίστοιχα, ενώ πήραν τη νίκη απέναντι στην Μπασκόνια στην έδρα τους. Αποκορύφωμα σε αυτές τις εμφανίσεις ήταν η ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη Stoiximan GBL που «γέννησε» ερωτηματικά.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στερείται της παρουσίας του Κέντρικ Ναν στη EuroLeague για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς την περσινή σεζόν δεν είχε αγωνιστεί στη 15η αγωνιστική κόντα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας τιμωρίας. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί με 93-67.

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

