ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O λόγος πίσω από την... εξέγερση του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

O λόγος πίσω από την... εξέγερση του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ

Σε ανοιχτή ρήξη με την Αλ Νασρ ο Κριστιάνο, μένοντας εκτός αποστολής στο ματς με την Αλ Ριάντ, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με τη δυσαρέσκειά του για τη μεταχείριση της ομάδας του από το PIF.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πράξη την «απειλή» του και δεν αγωνίστηκε με την Αλ Νασρ, προσθέτοντας το όνομά του στη στάση αντίδρασης που έχει υιοθετήσει ο Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, που αποτέλεσαν για εννέα σεζόν το κορυφαίο επιθετικό δίδυμο της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο της καριέρας τους. Ωστόσο, οι πρόσφατες κινήσεις τους έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Saudi Pro League, σε μια μεταγραφική περίοδο που αρχικά έδειχνε ήρεμη.

Ο Κριστιάνο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλ Νασρ για το ματς με την Αλ Ριάντ, ενώ ο Μπενζεμά συνεχίζει να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Ιτιχάντ, έπειτα από τη δυσαρέσκειά του για την πρόταση ανανέωσης που του κατατέθηκε.

Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο, το PIF (Public Investment Fund), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ανάπτυξη και διεθνοποίηση του πρωταθλήματος, έχει αναλάβει άμεσο έλεγχο τεσσάρων συλλόγων: Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί. Άλλες ομάδες ανήκουν σε μεγάλους σαουδαραβικούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Η άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2023 λειτούργησε ως καταλύτης για τεράστιες επενδύσεις, με τη συνέχεια να περιλαμβάνει τη μεταγραφή του Μπενζεμά και την πανάκριβη απόκτηση του Νεϊμάρ από την Αλ Χιλάλ. Ωστόσο, η ανισορροπία στις επενδύσεις φαίνεται πως αποτελεί βασική αιτία της δυσαρέσκειας του Πορτογάλου σταρ, η οποία αναμένεται να γίνει μεγαλύτερη μετά το διαφαινόμενο σούπερ deal του Μπενζεμά με την Aλ Χιλάλ.

Τεράστια διαφορά της Αλ Χιλάλ με την ομάδα του Κριστιάνο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η οικονομική στήριξη δεν κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των συλλόγων που ελέγχονται από το PIF, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο της Αλ Νασρ.

Oι επενδύσεις κάθε ομάδας (σε ευρώ)

Αλ Χιλάλ 624 εκατ.

Αλ Νασρ 409 εκατ.

Αλ Αχλί 380 εκατ.

Αλ Ιτιχάντ 334 εκατ.

Αλ Καντισίγια 213 εκατ.

Η διαφορά των 215 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ αποτυπώνει ξεκάθαρα το χάσμα, το οποίο έγινε ακόμη πιο εμφανές στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Αλ Νασρ περιορίστηκε σε μία προσθήκη νεαρού ποδοσφαιριστή, ενώ η πρώτη προχώρησε σε πολλαπλές μεταγραφές, επενδύοντας πάνω από 40 εκατ. ευρώ, ενώ πλησιάζει και στην εντυπωσιακή συμφωνία με τον Μπενζεμά.

Το όλο σκηνικό έχει αυξήσει το επίπεδο έντασης, ιδιαίτερα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δείχνει να θεωρεί πως η ομάδα του δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα. Παρότι το «σίριαλ» δεν φαίνεται να έχει άμεση λύση, όλα δείχνουν πως ο Πορτογάλος σταρ έχει περισσότερα να χάσει αν παρατείνει τη ρήξη, ειδικά στην προσπάθειά του να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας, εκτός αν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και την ομάδα που θα του καλύψει το... βασιλικό συμβόλαιο.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημος ο δανεισμός του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό στη Λιόν

Ελλάδα

|

Category image

O λόγος πίσω από την... εξέγερση του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικά στην Ατλέτικο ο Λούκμαν, με λιγότερα απ’ όσα πρόσφερε έξι μήνες νωρίτερα η Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Χιτ «σπάνε τα ταμεία» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο από τους Μπακς!

NBA

|

Category image

Συμφωνία Αλ Χιλάλ με Μπενζεμά και χαμός στη Saudi Pro League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναρπαστική αναμέτρηση και νίκη στον πόντο για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Fabricca ΕΝΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ δημοσίευσε το βίντεο με τις «21 λάθος διαιτητικές αποφάσεις» του Μάκελι και κάνει λόγο για «σφαγή»!

Ελλάδα

|

Category image

Τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Το... τότε και το τώρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του Final 8 και το εισιτήριο που απομένει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη