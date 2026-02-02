O λόγος πίσω από την... εξέγερση του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πράξη την «απειλή» του και δεν αγωνίστηκε με την Αλ Νασρ, προσθέτοντας το όνομά του στη στάση αντίδρασης που έχει υιοθετήσει ο Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ.

Οι δύο πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, που αποτέλεσαν για εννέα σεζόν το κορυφαίο επιθετικό δίδυμο της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο της καριέρας τους. Ωστόσο, οι πρόσφατες κινήσεις τους έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στη Saudi Pro League, σε μια μεταγραφική περίοδο που αρχικά έδειχνε ήρεμη.

Ο Κριστιάνο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αλ Νασρ για το ματς με την Αλ Ριάντ, ενώ ο Μπενζεμά συνεχίζει να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Ιτιχάντ, έπειτα από τη δυσαρέσκειά του για την πρόταση ανανέωσης που του κατατέθηκε.

Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο, το PIF (Public Investment Fund), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ανάπτυξη και διεθνοποίηση του πρωταθλήματος, έχει αναλάβει άμεσο έλεγχο τεσσάρων συλλόγων: Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί. Άλλες ομάδες ανήκουν σε μεγάλους σαουδαραβικούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Η άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2023 λειτούργησε ως καταλύτης για τεράστιες επενδύσεις, με τη συνέχεια να περιλαμβάνει τη μεταγραφή του Μπενζεμά και την πανάκριβη απόκτηση του Νεϊμάρ από την Αλ Χιλάλ. Ωστόσο, η ανισορροπία στις επενδύσεις φαίνεται πως αποτελεί βασική αιτία της δυσαρέσκειας του Πορτογάλου σταρ, η οποία αναμένεται να γίνει μεγαλύτερη μετά το διαφαινόμενο σούπερ deal του Μπενζεμά με την Aλ Χιλάλ.

Τεράστια διαφορά της Αλ Χιλάλ με την ομάδα του Κριστιάνο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η οικονομική στήριξη δεν κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των συλλόγων που ελέγχονται από το PIF, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο της Αλ Νασρ.

Oι επενδύσεις κάθε ομάδας (σε ευρώ)

Αλ Χιλάλ 624 εκατ.

Αλ Νασρ 409 εκατ.

Αλ Αχλί 380 εκατ.

Αλ Ιτιχάντ 334 εκατ.

Αλ Καντισίγια 213 εκατ.

Η διαφορά των 215 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ αποτυπώνει ξεκάθαρα το χάσμα, το οποίο έγινε ακόμη πιο εμφανές στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Αλ Νασρ περιορίστηκε σε μία προσθήκη νεαρού ποδοσφαιριστή, ενώ η πρώτη προχώρησε σε πολλαπλές μεταγραφές, επενδύοντας πάνω από 40 εκατ. ευρώ, ενώ πλησιάζει και στην εντυπωσιακή συμφωνία με τον Μπενζεμά.

Το όλο σκηνικό έχει αυξήσει το επίπεδο έντασης, ιδιαίτερα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δείχνει να θεωρεί πως η ομάδα του δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα. Παρότι το «σίριαλ» δεν φαίνεται να έχει άμεση λύση, όλα δείχνουν πως ο Πορτογάλος σταρ έχει περισσότερα να χάσει αν παρατείνει τη ρήξη, ειδικά στην προσπάθειά του να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας, εκτός αν έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και την ομάδα που θα του καλύψει το... βασιλικό συμβόλαιο.

