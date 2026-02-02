ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συναρπαστική αναμέτρηση και νίκη στον πόντο για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Fabricca ΕΝΠ

Με νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Fabricca ΕΝΠ, ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League, καθώς μετά την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο «Ν. Σολομωνίδης», η ομάδα της Λεμεσού, κέρδισε με 75-74 και ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 36-30.

Η Ένωση διεκδίκησε μέχρι τέλους τη νίκη, η οποία όμως κρίθηκε στα σημεία, καθώς τα τελικά χρονικά σημεία, ήταν αγωνιώδη…

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Clark (24 πόντοι – 32 βαθμοί).

Η Ένωση εύρισκε περισσότερες λύσεις κατά τα αρχικά χρονικά σημεία και είχε προηγηθεί με 13-8, απέναντι σε μιαν ΑΕΛ, που δυσκολευόταν να βρει λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι.

Αργός ήταν ο ρυθμός σε γενικές γραμμές κατά την 1η περίοδο, αλλά με τη γηπεδούχο, να καταγράφει ένα σερί 9-2 και έτσι στο 10` προηγήθηκε με 17-15.

Το τέμπο συνέχισε να είναι αργό και στα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, αλλά με την ΑΕΛ να κρατάει ένα μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα, το οποίο λίγο πριν το 14`, έφθασε στο +7 (26-19).

Όμως με ένα 7-0 σερί η Ένωση ισοφάρισε σε 26-26, κάτι που συνέβη λίγο μετά το 15`.

Ωστόσο στα τελικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, η ΑΕΛ βρίσκοντας περισσότερες λύσεις, προηγήθηκε στο 20` με 36-30.

Κατά την 3η περίοδο, ο ρυθμός έγινε πιο γρήγορος με την ΑΕΛ να κρατάει μεν ένα συνεχόμενο προβάδισμα, αλλά με την Ένωση να πλησιάζει απειλητικά και μάλιστα λίγο μετά το 27`, η διαφορά μειώθηκε στον πόντο (51-50).

Ο Flowers, έδινε αρκετές λύσεις για τη γηπεδούχο σε αυτό το κομμάτι της αναμέτρησης, που ήταν αρκετά ενδιαφέρον και ενώ με την ολοκλήρωση του, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 58-54, διαφορά που άφηνε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα ενόψει της 4ης περιόδου!

Παρότι στις αρχές της 4ης περιόδου, το προβάδισμα της γηπεδούχου έφθασε στο +10 (67-57), στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν η Ένωση ήταν αρκετά πιεστική στην άμυνα και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, μείωνε σταδιακά τη διαφορά, της οποίας η τιμή λίγο μετά το 35`, έπεσε στο τρίποντο (71-68).

Λίγο πριν το 39`, η Ένωση προσπέρασε με 74-73, αλλά με καλάθι του Clark, η ΑΕΛ προσπέρασε με 75-74, το οποίο παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι τέλους καθώς και οι δυο ομάδες υπέπεσαν σε λάθη, ενώ την τελευταία ευκαιρία, την είχε η Ένωση, αλλά η προσπάθεια από (πολύ) μακριά του Rawlls, δεν βρήκε στόχο και έτσι η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με 75-74.

Δεκάλεπτα: 17-15, 36-30, 58-54, 75-74.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 24, Tate 8 (1), Μονιάτης, Flowers 22 (2), Taylor 16, Αρμακόλας 3 (1), Κωνσταντίνου, Γεωργίου 2.

Fabricca ΕΝΠ (Παναγιώτης Γιανναράς): Rawlls 16 (1), Williams 20, Γιανναράς 5 (1), Eikens 18, Asberry 9, Χαραλάμπους, Γεωργίου 3 (1), Σάββα 3.

Διαβαστε ακομη