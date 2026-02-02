Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Το... τότε και το τώρα

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο εξ αναβολής αγώνας της Τετάρτης (4/2, 19:00) ανάμεσα σε Πάφο και ΑΠΟΕΛ που θα διεξαχθεί στο «Στέλιος Κυριακίδης». Πρόκειται για μια αναμέτρηση με την οποία διευθετείται η εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή από τις 21 Δεκεμβρίου και την αναβολή του ντέρμπι ένεκα ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από την έντονη βροχόπτωση.

Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για ένα πολύ κρίσιμο για αμφότερες ματς. Με τη διαφορά, ότι ενώ η μία εξ αυτών πάει στο ντέρμπι με κάπως παρόμοια βαθμολογικά δεδομένα με όσα ίσχυαν την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο (21/12), η άλλη βρίσκεται σε... εντελώς διαφορετική φάση.

Συγκεκριμένα η Πάφος, η οποία από τότε έπιασε τον κατήφορο, βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση και στο -11 από την κορυφή, θέλοντας απεγνωσμένα το τρίποντο που θα τη φέρει στο -8 διατηρώντας την, έστω και με σημαντικό βαθμολογικό μειονέκτημα, στη μάχη του τίτλου. Είναι ενδεικτικό πως, μετά τη 15η αγωνιστική, κατά την οποία ήταν ορισμένο να γίνει το παιχνίδι, η παφιακή ομάδα ήταν στην κορυφή με αγώνα λιγότερο και γνώριζε πως με τυχόν νίκη στο ματς που «χρωστούσε» θα ήταν στο +4 από τη δεύτερη (και τώρα πρωτοπόρο) Ομόνοια! Οι μόλις τρεις βαθμοί που πήρε στις επόμενες πέντε αγωνιστικές, με τέσσερις ήττες σε πέντε ματς, έφεραν... ολοκληρωτική αλλαγή δεδομένων για τους περσινούς πρωταθλητές.

Στον ΑΠΟΕΛ η κατάσταση δεν έχει τόσο μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε ενώ μάλιστα είναι και ελαφρώς βελτιωμένη. Κατ' αρχάς οι γαλαζοκίτρινοι μετά τη 15η αγωνιστική και την αναβολή του ντέρμπι με την Πάφο, ήταν στο +5 από την έβδομη θέση, ενώ τώρα είναι στο +6. Περαιτέρω, με νίκη, τότε, επί της παφιακής ομάδας, θα παρέμενε μεν στην πέμπτη θέση αλλά θα έφτανε μόλις στο -1 από την τέταρτη θέση και στο -2 από την τρίτη, ενώ τώρα, με νίκη στον αγώνα της Τετάρτης, θα ανέβει τρίτος (ξεπερνώντας Πάφο-Άρη), σε ισοβαθμία με τον Απόλλωνα του οποίου υπερέχει. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν μια σχετικά καλή συγκομιδή σε αυτό το διάστημα (10/15 βαθμούς) αν και θα μπορούσαν να τα πάνε ακόμη καλύτερα βάσει του προγράμματος που είχαν.

Τα πιο πάνω αποτυπώνονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα όπου παρουσιάζεται σύγκριση της βαθμολογίας όπως ήταν διαμορφωμένη μετά τη 15η αγωνιστική (στην οποία ήταν προγραμματισμένο να γίνει το Πάφος-ΑΠΟΕΛ) και της σημερινής. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των... τότε δεδομένων, το ντέρμπι της Τετάρτης είναι κομβικό και για τις δύο ομάδες, τις οποίες χωρίζει μόλις έναν βαθμός και θέλουν πάση θυσία το τρίποντο για να μειώσουν την απόσταση από τις πρώτες θέσεις και να ανέβουν στις θέσεις Ευρώπης, αλλά και παράλληλα για να... σφραγίσουν την παρουσία τους στην πρώτη εξάδα.