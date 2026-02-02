ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

Στους επικρατέστερους υποψήφιους για την τεχνική ηγεσία φέρεται να συμπεριλαμβάνεται ο Τσάμπι Αλόνσο, σε περίπτωση που ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Η εποχή του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε σύντομη, καθώς οι συγκρούσεις με τα αποδυτήρια των Μαδριλένων του έδειξε την πόρτα της εξόδου μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα.

Πλέον ο Ισπανός τεχνικός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, με την «Telegraph» να τον προσθέτει στο κάδρο της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό τους δημοσίευμα, οι Citizens έχουν συντάξει μια λίστα που περιλαμβάνει τρία υποψήφια ονόματα για να διαδεχτούν τον Πεπ Γκουαρδιόλα, υπό τον όλο και αυξανόμενο φόβο στο «Έτιχαντ» πως ο Καταλανός τεχνικός θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο φέρεται να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα, μαζί με εκείνο του Έντσο Μαρέσκα ο οποίος με τη σειρά του παραμένει χωρίς δουλειά μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Τσέλσι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Θυμίζουμε πάντως ότι η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι η μοναδική με το βλέμμα στραμμένο προς τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Μπάγερν άλλωστε έχουν συνδεθεί με την περίπτωσή του, ενώ στο παρελθόν τον είχαν διεκδικήσει ξανά όταν καθόταν ακόμα στον πάγκο της Λεβερκούζεν.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Το... τότε και το τώρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του Final 8 και το εισιτήριο που απομένει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κ. Τριανταφυλλίδης για πόρισμα Λυκούργου για ΚΟΠ: «Tολμώ να της πω "ευχαριστώ", έχει κάνει την υπεράσπιση πολύ πιο εύκολη»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ντιλ Ολυμπιακού με Ζέλσον για νέο συμβόλαιο

Ελλάδα

|

Category image

Συγκίνηση στην Τούμπα: Το βίντεο του ΠΑΟΚ για το «αντίο» στους οπαδούς που έφυγαν

Ελλάδα

|

Category image

Ιδού το διάστημα απουσίας του Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φοβερή ανατροπή με Ματετά, «κόπηκε» στα ιατρικά και δεν πάει στη Μίλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Μετζ ο Κβιλιτάια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η KΟΕ παρουσίασε την αποστολή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη