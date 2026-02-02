ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

O ΑΠΟΕΛ Perestroika εξασφάλισε το έβδομο ροζ φύλλο του επικρατώντας με 75-69 του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, σε αγώνα που έγινε στο Λευκόθεο για την 15η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Με τους Pointer και Λουκά ο ΑΠΟΕΛ Perestroika πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα (4-0). Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου με το καλάθι του Punter για τον ΜAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου το σκορ ήταν ισόπαλο (9-9), ενώ ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος με λέι απ του Williams η διαφορά ήταν στον έναν πόντο (18-17). Η περίοδος έκλεισε με δύο τρίποντα από τους Honor και Funderburk (24-17).

Στο 13' με το δίποντο του El Bejjani η διαφορά μειώθηκε στους τέσσερις (31-27), με τους γαλαζοκίτρινους στο 17' έπειτα από σερί 10 πόντων να ξεφεύγουν στο 44-29. Η διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφιο αριθμό και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το οποίο έκλεισε με καλάθι του Funderburk (47-37).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δυο ομάδες πέτυχαν σχεδόν ίσους πόντους (17 ο ΑΠΟΕΛ και 18 ο Διγενής) με αποτέλεσμα η διαφορά να μείνει στα ίδια περίπου επίπεδα (64-55).

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 36' με το καλάθι του Williams οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στους τρεις (66-63), ενώ ένα τρίποντο του Punter στο 37' μείωσε ακόμη περισσότερο και συγκεκριμένα στον πόντο (70-69). Οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν να διατηρηθούν και πέτυχαν άλλους πέντε πόντους στη συνέχεια για να πάρουν τη νίκη με 75-69, όπως διαμορφώθηκε με τη βολή του Pointer μισό λεπτό πριν από το φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-17, 47-37, 64-55, 75-69

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος)

Honor 11 (3), Whyte 17 (4), Λουκά 4, Pointer 19 (1), Funderburk 21 (2), Μύθιλλος, Κοιλαράς 3 (1), Παπαμιχαήλ, Μαντοβάνης

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα)

Watson 17 (1), Williams 14, Punter 12 (2), Σιζόπουλος 8 (2), Kone 8, Καραγιάννης 5 (1), Βασιλείου 3 (1), Εl Bejjani 2

Διαβαστε ακομη