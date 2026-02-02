Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του Final 8 και το εισιτήριο που απομένει

Σε ένα ματς... θρίλερ η Μύκονος κατάφερε να επικρατήσει της Καρδίτσας με 76-75 με τον Σκουλίδα να ευστοχεί σε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και να στέλνει την ομάδα του στο Final 8 του Κυπέλλου.

Έτσι αναδείχθηκε και το προτελευταίο ζευγάρι της διοργάνωσης με τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Ένα εισιτήριο μένει για να διεκδικηθεί ανάμεσα στον Προμηθέα και το Μαρούσι στις 4/2 και ώρα 18:00. Ο νικητής θα αναμετρηθεί με τον Άρη στα προημιτελικά.

Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας ή Μαρούσι - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Μύκονος

Ημιτελικά: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Τελικός: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

gazzetta.gr