ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι!»

«Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος!»

Μέσω story στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα-σοκ από τον Άρη με 102-95 στην παράταση, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της GBL, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε οργή στην «πράσινη» πλευρά. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ξέσπασε δημόσια μέσω Instagram, κατακεραυνώνοντας την ομάδα του.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως, ανεξαρτήτως διαιτησίας, η εικόνα της ομάδας είναι απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προπονητές και παίκτες αδυνατούν να αντιληφθούν το μέγεθος του συλλόγου που εκπροσωπούν. Μάλιστα, χαρακτήρισε ντροπιαστική την ήττα και υποστήριξε ότι μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η μοναδική αξιοπρεπής επιλογή θα ήταν η παραίτηση όλων.

Σε εξαιρετικά σκληρό τόνο, ο Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για «ξεφτίλα», υπογράμμισε ότι δεν χωρούν δικαιολογίες περί διαιτησίας ή εξωαγωνιστικών παραγόντων και στάθηκε με έμφαση στο τεράστιο μπάτζετ της ομάδας, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο ένας Παναθηναϊκός των 40 εκατομμυρίων ευρώ να γνωρίζει τέτοια ήττα. Παράλληλα, κάλεσε τους παίκτες να «αρχίσουν επιτέλους να παίζουν μπάσκετ» και να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται.

Αναλυτικά:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νικολάου: «Σήμερα θα χαρούμε αλλά από αύριο δουλειά»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Εύκολο 3-0 για τον Παναθηναϊκό επί της Κηφισιάς με «λάμψη» από Τεττέη και Αντίνο

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η σπουδαία επικράτηση του Ακρίτα επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης δεν γίνεται να έχεις αυτή την απόδοση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΛ σήκωσε το τρόπαιο στο κύπελλο Γυναικών

Κύπρος

|

Category image

Φώναξε παρών ο Ακρίτας που βύθισε εκ νέου σε προβληματισμό την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Ελπίζω πως θα είμαστε έτοιμοι» - Η τοποθέτηση για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Άρης 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σέσκο είπε την τελευταία... λέξη στο 90+4΄ και τρένο η Γιουνάιτεντ με Κάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το «κτύπημα» του Γιόβετιτς στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ακάθεκτοι οι Βοιωτοί, έριξαν τριάρα στους Αρκάδες και οι υψηλές πτήσεις συνεχίζονται - Σκόραρε ο Κωστή!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα ζόρισε την Ομόνοια αλλά είχε… Γιόβετιτς και γλίτωσε το χαρακίρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ντεμπούτο αλλά αλλαγή στην αλλαγή ο Μαγιαμπέλα και μεγάλη αγωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Ράτζκοφ κόντρα στην ΑΕΛ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη