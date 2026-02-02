Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

Οι πολλές αποχωρήσεις από τον Άρη τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ένα πράγμα. Πως η διοίκηση της ομάδας επιχειρεί το rebranding. Tελευταίος που αποχώρησε ήταν ο Moυσούντα που πήγε δανεικός, ενώ θυμίζουμε πως τώρα τον Ιανουάριο έφυγαν οι Μάτισικ, Κβιλιτάια, Κοβαλένκο και Μαγιαμπέλα.

Είναι αλήθεια πως οι αποχωρήσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτές του Γενάρη. Κατά την άποψή μου, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μία καλύτερη εικόνα βλέποντας και το τι θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η αλήθεια είναι πως, με τη νέα τάξη πραγμάτων στον Άρη τα τελευταία χρόνια, τα όσα βλέπουμε είναι περισσότερο θετικά παρά αρνητικά.

ΨΑΛ