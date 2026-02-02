ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

Οι πολλές αποχωρήσεις από τον Άρη τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ένα πράγμα. Πως η διοίκηση της ομάδας επιχειρεί το rebranding. Tελευταίος που αποχώρησε ήταν ο Moυσούντα που πήγε δανεικός, ενώ θυμίζουμε πως τώρα τον Ιανουάριο έφυγαν οι Μάτισικ, Κβιλιτάια, Κοβαλένκο και Μαγιαμπέλα. 

Είναι αλήθεια πως οι αποχωρήσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτές του Γενάρη. Κατά την άποψή μου, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μία καλύτερη εικόνα βλέποντας και το τι θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η αλήθεια είναι πως, με τη νέα τάξη πραγμάτων στον Άρη τα τελευταία χρόνια, τα όσα βλέπουμε είναι περισσότερο θετικά παρά αρνητικά. 

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

