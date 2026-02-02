Ξανά χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (3/2, 21:15), για την 26η αγωνιστική της Euroleague, χωρίς τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από οίδημα στην ποδοκνημική και δεν έχει καταφέρει να μπει σε φουλ ρυθμούς στις προπονήσεις των «πρασίνων».

O Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν για 5ο διαδοχικό αγώνα στη Euroleague, καθώς απουσίασε από αυτά με την Μπάγερν Μονάχου, την Μπασκόνια, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Βιλερμπάν.

Καθώς αυτή η εβδομάδα είναι «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Ναν και κόντρα στην Παρτιζάν, στο Βελιγράδι, την Πέμπτη (5/2, 21:30), για την 27η αγωνιστική.