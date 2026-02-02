ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μια τύπου απεργία στην Αλ Νασρ και όπως είχε προκύψει από την Κυριακή, αποφάσισε να θέσει εαυτόν εκτός πλάνων του προπονητή του για την αναμέτρηση με την Αλ Ριγιάντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αντιδρά στην προσπάθεια της Αλ Χιλάλ ν’ αποκτήσει τον Μπενζεμά, έπειτα από τη… σοκαριστική πρόταση που έκανε η Αλ Ιτιχάντ στον Γάλλο για νέο συμβόλαιο με μηδενικές απολαβές και με μοναδικά έσοδα αυτά από τα δικαίωματα δημόσιας εικόνας του.

Το Public Investment Fund που είναι υπεύθυνο για τις μετακινήσεις αστέρων από την Ευρώπη στις Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί, παρενέβη στην υπόθεση του άλλοτε φορ της Ρεάλ και αυτό δεν άρεσε στον Κριστιάνο, αφού θεώρησε πως επηρεάζεται η ακεραιότητα και οι ίσες πιθανότητες των ομάδων για τη διεκδίκηση του τίτλου.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημος ο δανεισμός του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό στη Λιόν

Ελλάδα

|

Category image

O λόγος πίσω από την... εξέγερση του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικά στην Ατλέτικο ο Λούκμαν, με λιγότερα απ’ όσα πρόσφερε έξι μήνες νωρίτερα η Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Χιτ «σπάνε τα ταμεία» για να πάρουν τον Αντετοκούνμπο από τους Μπακς!

NBA

|

Category image

Συμφωνία Αλ Χιλάλ με Μπενζεμά και χαμός στη Saudi Pro League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναρπαστική αναμέτρηση και νίκη στον πόντο για την TRIA EKA ΑΕΛ επί της Fabricca ΕΝΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Η ΑΕΚ δημοσίευσε το βίντεο με τις «21 λάθος διαιτητικές αποφάσεις» του Μάκελι και κάνει λόγο για «σφαγή»!

Ελλάδα

|

Category image

Τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Το... τότε και το τώρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του Final 8 και το εισιτήριο που απομένει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη