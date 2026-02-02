Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μια τύπου απεργία στην Αλ Νασρ και όπως είχε προκύψει από την Κυριακή, αποφάσισε να θέσει εαυτόν εκτός πλάνων του προπονητή του για την αναμέτρηση με την Αλ Ριγιάντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αντιδρά στην προσπάθεια της Αλ Χιλάλ ν’ αποκτήσει τον Μπενζεμά, έπειτα από τη… σοκαριστική πρόταση που έκανε η Αλ Ιτιχάντ στον Γάλλο για νέο συμβόλαιο με μηδενικές απολαβές και με μοναδικά έσοδα αυτά από τα δικαίωματα δημόσιας εικόνας του.

Το Public Investment Fund που είναι υπεύθυνο για τις μετακινήσεις αστέρων από την Ευρώπη στις Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί, παρενέβη στην υπόθεση του άλλοτε φορ της Ρεάλ και αυτό δεν άρεσε στον Κριστιάνο, αφού θεώρησε πως επηρεάζεται η ακεραιότητα και οι ίσες πιθανότητες των ομάδων για τη διεκδίκηση του τίτλου.

sport-fm.gr