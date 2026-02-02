Επίσημος ο δανεισμός του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό στη Λιόν

Παίκτης της Λιόν και και τυπικά από σήμερα Δευτέρα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός δόθηκε από τον Ολυμπιακό ως δανεικός με την Λιόν να έχει οψιόν απόκτησής του που φτάνει τα τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιάρεμτσουκ έχει αγωνιστεί σε 49 παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας πετύχει στα ματς αυτά 14 γκολ, ενώ έχει δώσει και 5 ασίστ.

Όσον αφορά τους Πειραιώτες βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα ο Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρίο Άβε να είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων».

