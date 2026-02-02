ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικά στην Ατλέτικο ο Λούκμαν, με λιγότερα απ' όσα πρόσφερε έξι μήνες νωρίτερα η Ίντερ!

Ο Αντεμόλα Λούκμαν έπειτα από τέσσερα χρόνια αποχαιρετά το Μπέργκαμο και την Αταλάντα για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Ατλέτικο.

Οι «μπεργκαμάσκι», όσο… δύσκολοι κι αν ήταν το καλοκαίρι, μη αφήνοντας τον παίκτη να φύγει για την Ίντερ έναντι 42+3 εκατομμυρίων ευρώ, τελικά αποδέχθηκαν προσφορά 35+5 εκατομμυρίων από τους «ροχιμπλάνκος», αφού και ο παίκτης δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει στην ιταλική ομάδα.

ΔΙΕΘΝΗ

