ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

Τι και αν δεν σκόραρε; Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει στην πέμπτη θέση στην κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι.

Ο 27χρονος επιθετικός έχει 19 γκολ με την Μπενφίκα στην Primeira Liga και τους 28,5 βαθμούς (1,5 είναι ο συντελεστής δυσκολίας του πορτογαλικού πρωταθλήματος) παραμένει στο Top 5.

Σκληρή μάχη γίνεται για την κορυφή, όπου ισοβαθμούν οι Χάρι Κέιν και Κιλιάν Εμπαπέ, που έχουν από 22 γκολ (και άρα 44 βαθμούς) με Μπάγερν και Ρεάλ αντίστοιχα, ενώ το… βάθρο συμπληρώνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 20 γκολ (και 40 βαθμούς).

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 17 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 44 (22 γκολ Χ 2)

-. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 44 (22 γκολ Χ 2)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 32 (16 γκολ Χ 2)

5. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

6. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 28 (14 γκολ Χ 1)

8. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 28 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

13. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

-. Μέισον Γκρίνγουντ Μαρσέιγ 26 (26 γκολ Χ 1)

-. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 26 (26 γκολ Χ 1)

16. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού χωρίς τον Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάφος-ΑΠΟΕΛ: Το... τότε και το τώρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ‘πε και το ‘κανε ο Κριστιάνο: Αρνήθηκε να παίξει για την Αλ Νασρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβδομο ροζ φύλλο για ΑΠΟΕΛ με εντός έδρας νίκη επί του Διγενή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του Final 8 και το εισιτήριο που απομένει

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Τσάμπι Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρήσεις και αναδημιουργία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κ. Τριανταφυλλίδης για πόρισμα Λυκούργου για ΚΟΠ: «Tολμώ να της πω "ευχαριστώ", έχει κάνει την υπεράσπιση πολύ πιο εύκολη»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ντιλ Ολυμπιακού με Ζέλσον για νέο συμβόλαιο

Ελλάδα

|

Category image

Συγκίνηση στην Τούμπα: Το βίντεο του ΠΑΟΚ για το «αντίο» στους οπαδούς που έφυγαν

Ελλάδα

|

Category image

Ιδού το διάστημα απουσίας του Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φοβερή ανατροπή με Ματετά, «κόπηκε» στα ιατρικά και δεν πάει στη Μίλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Μετζ ο Κβιλιτάια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η KΟΕ παρουσίασε την αποστολή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη