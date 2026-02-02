Πέμπτος στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Παυλίδης - Τιτανομαχία στην κορυφή

Τι και αν δεν σκόραρε; Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει στην πέμπτη θέση στην κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι.

Ο 27χρονος επιθετικός έχει 19 γκολ με την Μπενφίκα στην Primeira Liga και τους 28,5 βαθμούς (1,5 είναι ο συντελεστής δυσκολίας του πορτογαλικού πρωταθλήματος) παραμένει στο Top 5.

Σκληρή μάχη γίνεται για την κορυφή, όπου ισοβαθμούν οι Χάρι Κέιν και Κιλιάν Εμπαπέ, που έχουν από 22 γκολ (και άρα 44 βαθμούς) με Μπάγερν και Ρεάλ αντίστοιχα, ενώ το… βάθρο συμπληρώνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 20 γκολ (και 40 βαθμούς).

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 17 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 44 (22 γκολ Χ 2)

-. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 44 (22 γκολ Χ 2)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 32 (16 γκολ Χ 2)

5. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

6. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 28 (14 γκολ Χ 1)

8. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 28 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

13. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

-. Μέισον Γκρίνγουντ Μαρσέιγ 26 (26 γκολ Χ 1)

-. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 26 (26 γκολ Χ 1)

16. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

