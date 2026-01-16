Γιαννακόπουλος: «Κακή ήττα, καμία ανησυχία εμπιστοσύνη σε όλους»

Την εμπιστοσύνη του στην ομάδα του Παναθηναϊκού, παρά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο, εξέφρασε δημόσια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ έδειξε βεβαιότητα πως οι «πράσινοι» θα ανακάμψουν μπαίνοντας στην τελική ευθεία της σεζόν.

«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Time to shift mode (μτφ: ώρα να αλλάξουμε τρόπο)», ανέφερε στο μήνυμά του ο DPG.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα και εν συνεχεία παίζουν την Τρίτη με την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens και την Πέμπτη με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

sport-fm.gr