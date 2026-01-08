Παναθηναϊκός-Βίρτους Μπολόνια: Must-win παιχνίδι για την αντίδραση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague, ψάχνοντας αντίδραση μετά από δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Αναζητά αντίδραση ο Παναθηναϊκός AKTOR.. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (21:15, NovaSports Prime) στο «Telekom Center Athens» για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Oι «πράσινοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα που συνδυάστηκαν με κακές εμφανίσεις. Το πρώτο εξ αυτών ήταν το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό, ενώ το δεύτερο ήταν με την Αρμάνι Μιλάνο. Αμφότερες οι ήττες ήρθαν εντός έδρας, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση που αντιμετωπίζει η ομάδα, αλλά και την ανάγκη επιστροφής στις νίκες.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στους Ντίνο Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ, με τον Εργκίν Αταμάν να πρέπει να αποφασίσει ποιους παίκτες του θα αφήσει εκτός 12άδας. Μένει να φανεί αν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που έμεινε στον πάγκο κόντρα στην Αρμάνι.

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους Μπολόνια είναι καλύτερη απ' όσο αναμενόταν, όμως παρουσιάζει μεγάλη αστάθεια στην απόδοσή της ανάλογα με την έδρα. Συγκεκριμένα, στο γήπεδό της έχει ρεκόρ 8-2 και είναι πανίσχυρη, κάτι που φάνηκε και από την εύκολη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στον πρώτο γύρο. Εκτός έδρας, ωστόσο, έχει μόλις 2 νίκες σε 10 παιχνίδια, και αυτές κόντρα στις αδύναμες Βιλερμπάν και Παρτίζαν.

Αγωνιστικά, ο Μόμο Ντιούφ επιστρέφει στη διάθεση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ωστόσο οι Αλιού Ντιαρά και Λούκα Βιλντόσα παραμένουν εκτός. Ο Αργεντινός γκαρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν θλάση πρώτου βαθμού στον ημιτενοντώδη του αριστερού μηρού, και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς στάθηκε στη δυσκολία της αποστολής: «Αύριο μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλό ρυθμό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό ματς».

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Σέφι Σεμές από το Ισραήλ και Αμίτ Μπάλακ από την Τουρκία.

sport-fm.gr 

