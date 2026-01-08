Ο Ντε Κολό έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για τη Φενέρμπαχτσε

Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του ο Νάντο Ντε Κολό. Το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) ο πολύπειρος Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα τυπικά της μετακίνησής του στη Φενέρμπαχτσεαπό τη Βιλερμπάν.

Ο 38χρονος επιστρέφει στους πρωταθλητές Ευρώπης για δεύτερη φορά, έχοντας συμφωνήσει σε συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το τέλος της φετινής σεζόν. Βασικός του στόχος είναι να ενισχύσει την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην προσπάθεια να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να φτάσει στο back-to-back στην EuroLeague.

