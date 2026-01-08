ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιασκεβίτσιους για Χέιζ-Ντέιβις: «Θα συνεχίσει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο μέχρι να τον σπάσει»!

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στην μέχρι τώρα πορεία του στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Σανς, αλλά και στον περιορισμένο ρόλο που έχει στους «ήλιους».

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν πολλά σενάρια και φήμες που θέλουν τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να επιστρέφει στην Ευρώπη και την Ευρωλίγκα λόγω του περιορισμένου ρόλου που έχει στους Φοίνιξ Σανς, με τον Παναθηναϊκό AKTOR μάλιστα να σκοπεύει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με την απόκτησή του!

Ο MVP του περσινού Final Four στο Άμπου Ντάμπι και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε μετρά φέτος στο ΝΒΑ μόλις 22 συμμετοχές με 1,4 πόντους και 1,3 ριμπάουντ σε 8 λεπτά ανά ματς με τους «ήλιους», οι οποίοι και δείχνουν πως δεν τον υπολογίζουν ιδιαίτερα στο ροτέισον.

Ο μέχρι πρότινος προπονητής του στη Φενέρ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, κλήθηκε να σχολιάσει στο «Basketnews» την πορεία του Αμερικανού φόργουορντ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τονίζοντας αρχικώς πως:

«Ήξερε πού πήγαινε και ότι ο ρόλος του θα ήταν μικρότερος», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει πως από όσο τον γνωρίζει από την κοινή τους θητεία, ο Χέιζ-Ντέιβις θα κάνει τα πάντα για να πετύχει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, καθώς έχει θέληση και πίστη στον εαυτό του: «Θα συνεχίσει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο μέχρι να τον σπάσει! Έτσι πέτυχε ό,τι πέτυχε στην Ευρώπη».

Μάλιστα, ερωτηθείς για τις φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει στην Ευρώπη και την Ευρωλίγκα, ο Γιασκεβίτσιους ξεκαθάρισε πως: «Υπομονή. Αλλά ξέρω πώς είναι ο Νάιτζελ».

 

EUROLEAGUE

