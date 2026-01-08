Ευρωλίγκα: Σημαντικές αναμετρήσεις σε Μαδρίτη, Βαλένθια και Ντουμπάι

Δράσης συνέχεια στη «διαβολοβδομάδα», με την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας να ξεκινά απόψε με τέσσερις αναμετρήσεις!

Εκτός από την εντός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια, με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 18:00, όταν θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Dubai BC με τη Φενέρμπαχτσε.

Φορτσάτη και από τρεις σερί νίκες, με τελευταία της αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, φιγουράρει στην 3η θέση της βαθμολογίας και έχοντας νίκη μακριά από την κορυφή, ενώ χρωστάει και το παιχνίδι της στο ΣΕΦ. Στο 9-11 και εκτός δεκάδας η ομάδα του Ντουμπάι, ψάχνει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από τις διαδοχικές ήττες της κόντρα σε Ρεάλ και Χάποελ. Την περασμένη Τρίτη ξεκίνησε καλά κόντρα στους Ισραηλινούς, αλλά έβαλε μόλις 19 σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, για να χάσει τελικά εύκολα με 85-60. Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, η Dubai BC επιβλήθηκε με 93-69.

Στις 21:30 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Μονακό! Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο 14-6 και συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας με τη Χάποελ, οι δύο ομάδες που αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης! Η ομάδα του Μαρτίνεθ έχει ηττηθεί μόλις σε μία από 9 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, ενώ πριν από δύο εικοσιτετράωρα νίκησε εύκολα με 106-89 τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι! Σε καλή κατάσταση και η ομάδα του Σπανούλη, έχει φτιάξει νικηφόρο σερί 4ων αγώνων στην Ευρωλίγκα, ενώ την Τρίτη επιβλήθηκε με το άνετο 101-84 της προβληματικής Παρτίζαν. Για τον πρώτο γύρο, η Μονακό νίκησε με 90-84.

Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 21:45 στην Ισπανία και στη Μαδρίτη, εκεί όπου η Ρεάλ θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο 12-8 η «βασίλισσα», έχει μία ήττα στις 4 πιο πρόσφατες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας, ενώ πριν από δύο μέρες πέρασε με νίκη 80-69 από την έδρα της Βιλερμπάν. Στο 8-12 και ερχόμενη από δύο διαδοχικές ήττες η Μακάμπι, στο προηγούμενο παιχνίδι της ηττήθηκε με 93-83 από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο προπονητής της, Όντεντ Κάτας, έχει να διαχειριστεί και την πολύ σημαντική απουσία του Λόνι Γουόκερ. Τον περασμένο Οκτώβρη, η Μακάμπι είχε πάρει τη νίκη με το οριακότατο 92-91.

Η 21η αγωνιστική:

Πέμπτη 8/1

Dubai BC-Φενέρμπαχτσε 18:00

Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια 21:15

Βαλένθια-Μονακό 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης-Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Παρασκευή 9/1

Ζάλγκιρις-Ερυθρός Αστέρας 20:00

Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου 21:15

Μπαρτσελόνα-Παρτίζαν 21:30

Μπασκόνια-Βιλερμπάν 21:30

Αρμάνι Μιλάνο-Εφές 21:30

