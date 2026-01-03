ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την στηρίζω»

Ξεκάθαρος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού

Ξεκάθαρη στάση υπέρ του Αταμάν και των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR στηρίζοντάς τους απόλυτα πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό χθες το βράδυ.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ σε story του στο instagram ανέφερε ότι όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε εκείνον, ενώ απάντησε και στα όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας από τους οπαδούς της στο ΣΕΦ…

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους... Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι... Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει», ήταν τα… λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπέρ του Αταμάν αλλά και των παικτών της ομάδας ενώ απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός…

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες... Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους», ανέφερε.

 

Διαβαστε ακομη