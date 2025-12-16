Ευρωλίγκα: Ντέρμπι σε Ιερουσαλήμ και Μιλάνο, επικίνδυνη έξοδος για Μπάρτσα στη γαλλική πρωτεύουσα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με έξι δυνατές αναμετρήσεις κάνει πρεμιέρα απόψε το βράδυ η 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και πρώτη από τις δύο που θα παιχθούν μέσα στην εβδομάδα.

Η τελευταία «διαβολοβδομάδα» για το 2025 είναι προ των πυλών, με την «τρέλα» των διπλών αγωνιστικών να ξεκινά απόψε το βράδυ (16/12) με συνολικά έξι αναμετρήσεις για τη 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Το πρώτο τζάμπολ θα λάβει χώρα στην κεκλεισμένων των θυρών «Coca Cola Arena», εκεί όπου η Dubai BC θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00. Η ομάδα των ΗΑΕ βρίσκεται στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7-8, προερχόμενη από την τεράστια εντός έδρας νίκη της περασμένης εβδομάδας επί της Μπάγερν, χάρη στο νικητήριο καλάθι του Ρίατ. Όσον αφορά τους Ισραηλινούς, βρίσκονται σε καλό «φεγγάρι» με δύο σερί νίκες και 3 στα πέντε τελευταία, έχοντας βελτιώσει το ρεκόρ τους στο 5-10. Την περασμένη αγωνιστική μάλιστα, επέστρεψαν στο «σπίτι» τους στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Βιλερμπάν (92-84), για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια.

Στις 21:05, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα παίξει και εκείνη στο Ισραήλ για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση, υποδεχόμενη στην κατάμεστη «Pais Arena» τον Ερυθρό Αστέρα. Η πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα (11-4) προέρχεται από τη δύσκολη νίκη με ανατροπή επί της Βίρτους Μπολόνια (74-79), την στιγμή που οι Σέρβοι μετά την πρόσφατη ήττα στο ντέρμπι με την Παρτίζαν, έπεσαν στο 9-6, έχοντας δύο σερί ήττες και τρεις στα τέσσερα πιο πρόσφατα.

Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει στο «Unipol Forum» τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αμφότερες βρίσκονται σε καλό μομέντουμ, με τους Ιταλούς να προέρχονται από την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό (96-89), αλλά και της νίκης στο ιταλικό ντέρμπι επί της Βίρτους (74-63), ενώ, οι «μερένχες» μετρούν οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήρθαν στην Ευρωλίγκα.

Τέλος, στις 22:00, η Παρί των τεσσάρων συνεχόμενων ηττών (5-10) θα υποδεχθεί στη γαλλική πρωτεύουσα τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα (10-5), με τους «μπλαουγκράνα» να προέρχονται από την κυριαρχική εμφάνιση επί του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη.

Αναλυτικά η 16η αγωνιστική:

Τρίτη 16/12

Dubai BC-Μακάμπι Τελ Αβίβ (18:00)

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός (19:45)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας (21:05)

Ολυμπιακός-Βαλένθια (21:15)

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης (21:30)

Παρί Μπαρτσελόνα (22:00)

Τετάρτη 17/12

Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές (20:00)

Βιλερμπάν-Μπάγερν Μονάχου (21:00)

Μπασκόνια-Μονακό (21:30)

Παρτίζαν-Βίρτους Μπολόνια (21:30)

sport-fm.gr  

 

Διαβαστε ακομη