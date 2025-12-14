Ο Μόντε Μόρις έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως ο νέος αθλητής που θα ενισχύσει την γραμμή περιφερειακών που διαχειρίζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι ο Μόντε Μόρις. Εκείνος, έκανε την εμφάνισή το πρωί της Κυριακής (14/12) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο μετά τις 9:20.

Ο Αμερικανός αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και να μεταβεί στο ΣΕΦ, ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες. Φυσικά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ενσωματωθεί λίαν συντόμως στο πρόγραμμα προπονήσεων των «ερυθρόλευκων».

Το ταξίδι του εκκίνησε από το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα κατέφθασε με πτήση από την Νέα Υόρκη.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν σε μερικές ώρες το Περιστέρι (16.00) στα δυτικά προάστια. Δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει το ματς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριληφθεί στην δωδεκάδα που θα αγωνιστεί.

Τα καλά νέα για τον Μπαρτζώκα, είναι τα εξής: Ο Μόντε Μόρις, θα πιάσει δουλειά και σε περίπτωση που βγάλει όλο το πρόγραμμα την Τετάρτη (17/12) και την Πέμπτη (18/12), έχει πιθανότητες να αποτελέσει μέλος του γκρουπ παικτών του Ολυμπιακού, που θα τα βάλουν την Παρασκευή με την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (19/2, 21:15).

Υπενθυμίζεται πως η ερχόμενη εβδομάδα, είναι η τελευταία «διαβολοβδομάδα» του 2025, όσον αφορά την Euroleague. Πέραν από το ματς, κόντρα στο κλαμπ από τη Λυών, οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Τετάρτη την εξαιρετικά φορμαρισμένη Βαλένθια .