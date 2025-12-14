ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μόντε Μόρις έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μόντε Μόρις έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Μόντε Μόρις, «προσγειώθηκε» το πρωί της Κυριακής (14/12) στον αερολιμένα της Αθήνας και αναμένεται άμεσα να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως ο νέος αθλητής που θα ενισχύσει την γραμμή περιφερειακών που διαχειρίζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι ο Μόντε Μόρις. Εκείνος, έκανε την εμφάνισή το πρωί της Κυριακής (14/12) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο μετά τις 9:20.

Ο Αμερικανός αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και να μεταβεί στο ΣΕΦ, ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες. Φυσικά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ενσωματωθεί λίαν συντόμως στο πρόγραμμα προπονήσεων των «ερυθρόλευκων».

Το ταξίδι του εκκίνησε από το Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα κατέφθασε με πτήση από την Νέα Υόρκη.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν σε μερικές ώρες το Περιστέρι (16.00) στα δυτικά προάστια. Δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει το ματς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριληφθεί στην δωδεκάδα που θα αγωνιστεί.

Τα καλά νέα για τον Μπαρτζώκα, είναι τα εξής: Ο Μόντε Μόρις, θα πιάσει δουλειά και σε περίπτωση που βγάλει όλο το πρόγραμμα την Τετάρτη (17/12) και την Πέμπτη (18/12), έχει πιθανότητες να αποτελέσει μέλος του γκρουπ παικτών του Ολυμπιακού, που θα τα βάλουν την Παρασκευή με την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (19/2, 21:15).

Υπενθυμίζεται πως η ερχόμενη εβδομάδα, είναι η τελευταία «διαβολοβδομάδα» του 2025, όσον αφορά την Euroleague. Πέραν από το ματς, κόντρα στο κλαμπ από τη Λυών, οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Τετάρτη την εξαιρετικά φορμαρισμένη Βαλένθια .

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ στο Αγρίνιο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για ΑΕΚ, Ραπίντ, Νεοφύτου και Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ντουμπόφ, Γεωργίου και Καρσέδο στα επίσημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πραστίτης: «Μόνοι απέναντι σε όλους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπερδεμένη ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παλικάρι στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από αγώνες της 12ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Ο Ολυμπιακός έχει DNA πρωταθλητισμού»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, πιο απογοητευτική η εικόνα του πρώτου μέρους»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία στο ΓΣΠ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χάαλαντ και Φόντεν «σκότωσαν» την Κρίσταλ Πάλας και η Σίτι κρατά επαφή με την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός των εννιά παικτών έστησε μπλόκο στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη