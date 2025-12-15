ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανησυχία με Ναν στον Παναθηναϊκό ενόψει Φενέρμπαχτσε!

«Πάγωσαν» στον Παναθηναϊκό AKTOR στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Ulker Sports Arena, όταν ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο.

Συναγερμός σήμανε στον Παναθηναϊκό AKTOR μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Ulker Sports Arena στην Κωνσταντινούπολη, μια ημέρα πριν τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα (γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο) και άμεσα «έπεσε» πάνω του το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα φανεί το πρωΐ της Τρίτης (16/12) ποια είναι επακριβώς η κατάσταση του και αν μπορεί να είναι διαθέσιμος για τον Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Πάντως, τα δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα αναφέρουν πως ο Κέντρικ Ναν θα είναι διαθέσιμος για την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα.

Όσον αφορά τον Τσέντι Οσμάν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης στην Κωνσταντινούπολη και όλα δείχνουν πως μπορεί να είναι διαθέσιμος για τον Αταμάν, αυξάνοντας τις λύσεις του απέναντι σ' έναν φορμαρισμένο αντίπαλο.

Το διάστρεμμα του Κέντρικ Ναν μπορεί να προκάλεσε αρχικά μια ανησυχία αλλά στον Παναθηναϊκό AKTOR είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πάρουν τη νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

gazzetta.gr

