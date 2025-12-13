Με Πάμπλο Λάσο στο τιμόνι η Εφές

Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος προπονητής της Εφές Αναντολού, καθώς σήμερα (13/12) ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος θ' αντικαταστήσει τον Σλοβένο, Ιγκόρ Κοκόσκοβ.

Ο 58χρονος Ισπανός, έχει μεγάλη εμπειρία από τους πάγκους σε ομάδες της EuroLeague, δεδομένου ότι έχει εργασθεί σε Ρεάλ Μαδρίτης (2011-2022), Μπάγερν Μονάχου (2023-2024) και Μπασκόνια (2024-2025), ενώ μετρά και δύο τρόπαια (2015 και 2018), με τους Μαδριλένους.

Το έργο του Λάσο στην Εφές δεν είναι εύκολο, ωστόσο ο στόχος είναι τα playoffs, καθώς η τουρκική ομάδα έχει ρεκόρ 5-10, με τρεις διαδοχικές ήττες στην EuroLeague και βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας.