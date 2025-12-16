ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απόφαση του Κωστή για τους τιμωρημένους Ίντζια και Χαραλάμπους

Δημοσιευτηκε:

Μεταφέρει τις τιμωρίες ο Ελλαδίτης τεχνικός

Την απόφασή του για τη διαχείριση των τιμωριών των δύο ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με την ΑΕΛ πήρε ο Γιώργος Κωστής.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού επέλεξε να έχει κανονικά στη διάθεσή του τους Ίντζια και Στέφανο Χαραλάμπους στο προσεχές εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν την ποινή της μίας αγωνιστικής στον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος, απέναντι στον Άρη.

Κατηγορίες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

