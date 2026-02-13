Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Χρήστος Μισός Υποψήφιος για το «Archer of the Year 2025»

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, ένας Κύπριος αθλητής συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους του πλανήτη.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παρα-τοξοβολίας, Χρήστος Μισός, ανακοινώθηκε επίσημα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας (World Archery) ως υποψήφιος για τα κορυφαία βραβεία #archeryawards 2025.

Ο Χρήστος Μισός, ο οποίος από το 2024 παραμένει ακλόνητος στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία VI1 (αθλητές με ολική απώλεια όρασης), εξαργυρώνει την εκπληκτική του πορεία με μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Archer of the Year (Τοξότης της Χρονιάς).

Πρόκειται για μια διάκριση που τον τοποθετεί δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος παγκοσμίως.

Η υποψηφιότητα αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας ιστορικής χρονιάς, κατά την οποία ο Χρήστος Μισός στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025 στην Γκουάνγκτζου της Νότιας Κορέας, αποδεικνύοντας ότι η θέληση δεν γνωρίζει όρια.

Ο Tυφλός Τοξοβόλος ανεβάζει την σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κορυφή της παγκόσμιας τοξοβολίας, χωρίς την ουσιαστική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας